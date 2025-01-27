Вже зараз країни Центральної Європи повинні консолідуватися для збереження суб'єктності, про це 24 Каналу сказав екссекретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа. За його словами, це змушуватиме США поважати нас й унеможливить політику другосортності.

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"Треба наслідувати досвід Західної Європи"

Країни Центральної Європи, зокрема Україна, Польща, Велика Британія та країни Скандинавії, повинні об'єднатися в єдиний військово-політичний блок, який створить умови для того, аби говорити зі Сполученими Штатами Америки про умови їхньої присутності у регіоні.

Якщо ми цього не зробимо, то ця війна у стратегічному плані буде програна і буде нова війна, адже нічого не зміниться. Будемо на колінах перед "старою" Європою та США, як це було досі,

– мовив екссекретар Польської делегації в Парламенті НАТО.

За його словами, без цього є великий ризик для країн Центральної Європи, адже щоб не говорили про росіян, вони розуміють тільки мову сили. Тому треба наслідувати досвід Західної Європи.

Нагадаємо, що після Другої світової війни багато країн у Європі побоювалися, що Німеччина може відновити агресивну політику. У 1948 році п'ять країн створили організацію під назвою західноєвропейський союз. Його ціллю була протидія розвитку потенційної агресії з боку Німеччини.

Західноєвропейський союз – організація, створена на основі Брюссельського договору 1948 року про співпрацю в економічній, соціальній і культурній галузях та колективну самооборону, який підписали Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди та Франція.

"Вони домовилися, що якби з боку Німеччини був ризик виникнення агресії, то вони перші завдадуть удару й не допустять цього. Завдяки консолідації ці країни змусили США по серйозному ввійти в Європу. Через рік було створено НАТО й гарантії безпеки. Теж саме потрібно зробити й нам, якщо не хочемо залишитися простором зіткнення з агресорами", – зазначив Кульпа.

До слова, український президент Володимир Зеленський попередив, що без сильних гарантій безпеки для нашої країни армія Росії може повернутися до Європи з армією в 10 разів більшою, ніж на початку 2022 року.