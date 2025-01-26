Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал видання NBC News.

До теми Виведення військ і митна війна: хто в Європі першим потрапить під "гарячу руку" Трампа

Що Європа очікує від Трампа та Путіна

Журналісти зазначили, що європейські уряди та громадяни стурбовані тим, що Кремль може направити свої війська на їхні держави після України. Існує також широке занепокоєння, що новий президент США Дональд Трамп може не захистити історичних союзників Америки по НАТО, якщо на них нападе Росія.

Європейські чиновники також неодноразово заявляли, що Путін готується до війни із Заходом. Для багатьох це вже відбувається. Зокрема уряди країн ЄС та НАТО звинувачують Москву розв'язанні "гібридної війни" проти їхніх держав. Це проявляється від втручання у вибори до спроб розбити авіалайнери бомбами.

У ЄС багато хто також погоджується, що континент надто довго покладався на захист Вашингтона від зовнішніх загроз.

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас погодилася з оцінкою Трампа щодо європейських витрат на оборону, заявивши, що Росія "становить реальну загрозу нашій безпеці сьогодні, завтра і до тих пір, поки ми будемо недоінвестувати в наш захист".

Що робить Європа, щоб захисти себе від загроз з боку Росії

Зрештою у відповідь на ці загрози Європа скасувала десятиліття недофінансування військової сфери, і більшість її великих держав зараз дотримуються нормативу НАТО щодо 2% ВВП, що витрачається на оборону.

Водночас держави докладають і інших зусиль у свій захист. Так, Литва планує встановити міни на мостах, що ведуть до Росії, і буде готова підірвати їх, якщо кремлівські танки спробують перетнути кордон. Також, країна закупила на склади "зуби дракона".

У Балтійському морі кораблі НАТО полюють за так званим "тіньовим флотом" Росії, який звинувачують у перерізанні підводних кабелів зв'язку. А в небі Європи планується побудувати величезну систему протиракетної оборони, схожу на ізраїльський "Залізний купол".

Німеччина виділила близько 100 мільйонів євро на відновлення громадських сирен, які були демонтовані після падіння "залізної завіси".

Норвегія, своєю чергою, оновила брошуру про готовність до надзвичайних ситуацій, яку роздає всім громадянам і в якій йдеться про те, скільки води, їжі та інших запасів необхідно запасти на випадок "воєнних дій". А Шведська церковна влада, за вказівкою збройних сил, почала шукати додаткові місця на цвинтарях, якщо конфлікт досягне берегів її країни.

Водночас, як стверджує Кейр Джайлз, провідний оборонний аналітик лондонського центру Chatham House, країни Західної Європи, такі як Німеччина, Франція та Велика Британія, лише на незначний відсоток збільшили оборонних бюджетів. Це не схоже на ситуацію, яка склалася у країнах Східної Європи.

У березні Європейський Союз також виділив 500 мільйонів євро на подвоєння виробництва боєприпасів до 2 мільйонів одиниць на рік. 22 країни блоку також приєдналися до європейської ініціативи "Небесний щит", загальноконтинентальної системи протиракетної оборони, розробленої для захисту від атак Росії.

Європа повинна бути готова до найекстремальніших військових ситуацій. Простіше кажучи: щоб запобігти війні, нам потрібно витрачати більше. Якщо ми чекатимемо більше, це буде вартувати нам більше,

– сказав речник блоку в електронному листі у відповідь журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи подібна зміна була спричинена словами Трампа, прессекретар згадав лише російського президента, який "кидає виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах" після початку повномасштабної війни в Україні.