Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

До теми Навіть, якщо союзники наполягатимуть: Зеленський чітко сказав, чи поступиться Україна землями

Що сказав Зеленський про військові потуги України та Росії

Володимир Зеленський наголосив, що всім треба розуміти, у якій позиції на початку 2022 року перебували Україна, Росія, США та Європа, і у якій позиції всі вони зараз. За словами президента, ці технічні дані важливі для розуміння того, як впливає допомога, яку отримує Україна, і які існують ризики.

Український лідер підкреслив, що на момент повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році російське угруповування становило близько 200 тисяч осіб. На сьогодні, за даними Зеленського, ця цифра складає – 608 тисяч військ країни-агресорки.

Тобто, це угрупування утричі більше, ніж те, що на початку 2022 року пішло на нас. І тому, коли кажуть, що є достатньо допомоги – порівняйте, що було тоді, і що відбувається зараз,

– сказав президент.

Він також додав, що на початку вторгнення допомога від США становила близько 90% усієї підтримки для України. Наразі наші військові на полі бою отримують близько 40% допомоги завдяки вітчизняному виробництву, 40% – від США, і 30% – від Європи.

Глава держави наголосив, що Україна тримається внаслідок серйозного зростання власного виробництва та нарощування потужностей у ЄС та США.

"Але цього недостатньо, тому що ми зростали в рази, а Європа – так не зростала", – підкреслив український лідер.

Як Зеленський застеріг Європу від агресії Росії

Зеленський також підкреслив, що виробництво у Росії виросло за час великої війни у рази.

У нього (Владіміра Путіна – 24 Канал) сьогодні десь більше ніж 30 заводів у воєнному секторі. В Європі – 45. А він виробляє майже удвічі більше, ніж Європа. Тобто, ви розумієте, він вкладає все у це, а Європа недовкладає…

– зазначив глава держави.

Водночас український лідер застеріг, що у разі відсутності сильних гарантій безпеки об'єми військової допомоги будуть знижуватися, і нашій державі доведеться розраховувати тільки на себе і на Європу, а цього замало.

"Потрібно, щоби Європа і Сполучені Штати були в союзі (для підтримки України – 24 Канал)", – резюмував президент.

Зеленський також підкреслив, що після України подальші вимоги Путіна можуть стосуватися виходу Балтійських країн з НАТО. За словами глави держави, якщо Путін повернеться, то точно з армією в десять разів більшою, ніж його угрупування на початку 2022 року.

І коли він повернеться з цим угрупуванням, для чого він повернеться? Для повної окупації всіх країн, які були колись республіками в Радянському союзі,

– зазначив глава держави.

Окрім того, президент зауважив, що російський диктатор буде робити з європейськими країнами у разі перемоги над Україною так, як він робив з нашим Кримом.