Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що наразі лише Польща планує виділити майже 5% ВВП на оборону. З іншими країнами все складніше.

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У чому проблема

Як наголосив Клочок, якби країни Європи дійсно почали б виділяти по 5% ВВП, то могли б утримувати достатньо велику армію та переоснащувати ВПК, який потребує суттєвої модернізації. У такому випадку вони були б готовими від загроз, які створюватиме Росія чи альянс з Китаю, Росії та КНДР.

Математично вони могли б це зробити. Але не хочуть. У них є усвідомлення потенційної загрози, але воно не переважує політичної доцільності подобатися виборцю. Їм потрібно працювати з європейцями та доводити реальність загрози, а не розповідати, що все буде добре,

– сказав Клочок.

Росія неодноразово натякала на те, що можуть спробувати захопити естонське місто Нарва. Але НАТО не поспішає посилювати країни Балтії. У тій же Естонії перебуває лише близько тисячі британських військ. Також вже почастішали диверсії з кабелями, які здійснює Росія на півночі Європи.

При явних загрозах європейці не поспішають змінювати свою політику. В НАТО лунають повідомлення про загрозу від Росії. Йдеться не про пряму атаку, а радше про гібридні дії. Але вони будуть. І будуть настільки серйозними, що нинішній спокій для європейців може стати мрією, до якої захочеться повернутися,

– зауважив Клочок.