Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что сейчас только Польша планирует выделить почти 5% ВВП на оборону. С другими странами все сложнее.

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В чем проблема

Как отметил Клочок, если бы страны Европы действительно начали бы выделять по 5% ВВП, то могли бы содержать достаточно большую армию и переоснащать ВПК, который требует существенной модернизации. В таком случае они были бы готовы от угроз, которые будет создавать Россия или альянс из Китая, России и КНДР.

Математически они могли бы это сделать. Но не хотят. У них есть осознание потенциальной угрозы, но оно не перевешивает политической целесообразности нравиться избирателю. Им нужно работать с европейцами и доказывать реальность угрозы, а не рассказывать, что все будет хорошо,

– сказал Клочок.

Россия неоднократно намекала на то, что могут попытаться захватить эстонский город Нарва. Но НАТО не спешит усиливать страны Балтии. В той же Эстонии находится лишь около тысячи британских войск. Также уже участились диверсии с кабелями, которые осуществляет Россия на севере Европы.

При явных угрозах европейцы не спешат менять свою политику. В НАТО звучат сообщения об угрозе от России. Речь идет не о прямой атаке, а скорее о гибридных действиях. Но они будут. И будут настолько серьезными, что нынешний покой для европейцев может стать мечтой, к которой захочется вернуться,

– заметил Клочок.