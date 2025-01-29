Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив 24 Каналу, що завдяки США європейці можуть хоч якось протидіяти Росії. За його словами, нинішня Європа не готова до загроз.

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"В основному американській розвідці вдалося запобігти цьому замаху. Це підтверджує, що завдяки США Європа у нинішньому вигляді досі здатна хоч якось протидіяти Росії. На жаль, нинішня Європа взагалі не готова до реальності, до загроз", – сказав він.

Зверніть увагу! Армін Паппергер розповів, за що Росія планувала його вбити. Москві не подобається те, як Rheinmetall допомагає обороноздатності західних країн. Адже через це країна-агресорка відчуває загрозу. Генеральний директор німецького оборонного концерну додав, що про його безпеку зараз дбає поліція. Відомо, що у липні 2024 року США вдалося зупинити російську операцію, спрямовану на вбивство Арміна Паппергера. Завдяки своїй розвідці Штати дізналися про намір Кремля та повідомили про це Німеччину.

Гібридна війна у Європі

Андрій Коваленко зазначив, що зараз спостерігаються гібридні загрози з кабелями. Росіяни перевіряють здатність країн НАТО, зокрема, європейських, реагувати на диверсії з кабелями. Були спроби підпалів певних складів у європейських країнах, дрони літали над полігонами у Німеччині і не тільки, а тепер спроба замаху.

Це фактично гібридна війна, яка йде на території Європи. Ми ще не беремо інформаційну компоненту. А там дуже багато мереж російської пропаганди, з якими не борються європейці. Ми їм надаємо окрему аналітику мереж, які ми виявляємо. Виявляється, що вони цих мереж не бачили, поки ми їм не надали. Європа повністю не готова до реальних загроз,

– підкреслив він.

Зокрема, Німеччина на третій рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну досі не збільшила обсяги виробництва ракет Taurus. Однак Європа повинна самостійно відповідати за власну безпеку та вже давно повинна була збільшити витрати на власну оборону.

Однак у Європі все одно є країни, які розуміють воєнні загрози, які несе Росія. Зокрема, мовиться про Польщу, Фінляндію, країни Балтії.

Як європейці реагують на погрози Росії

Голова Центру протидії дезінформації пояснив, що росіяни намагаються впливати на пересічного європейця, який дуже боїться війни. Країна-агресорка заявляє, що Захід нібито загрожує ядерним ударом Росії, тому Кремль змушений розмістити ракету "Орешник" поблизу кордону з Польщею.

У них надія на те, що польський громадянин, а там попереду вибори, подумає, що нинішні політичні еліти роблять якусь дурню. З одного боку, їх переконують, що не потрібно допомагати Україні, бо війна наближається. Надія, що середньостатистичний європеєць проголосує за ті партії, які Росія вважає для себе більш вигідними,

– зауважив Андрій Коваленко.

На нинішніх європейських політиків ядерні погрози Росії вже не працюють. Однак окремі громадяни країн Європи, які не цікавляться міжнародними подіями, можуть у це вірити. Вони можуть побачити у стрічці новин заголовок, який вже викликає у них паніку та негативні емоції.