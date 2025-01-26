Самопроголошений президент Білорусі оголосив, що у його державі розмістять російську установку "Орешник". Про це пише 24 Канал із посиланням на білоруські ЗМІ.

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Де розмістять зброю

За словами Лукашенко, "Орешник" повинен прибути "з дня на день".

"Орешник" на території Білорусії може бути розміщена ближче до Смоленська,

– сказав він.

Водночас він також сказав, що достатньо одного комплексу, щоб убезпечити всю Білорусь.

Також лукашенко висловлювався стосовно закінчення війни в Україні. Він переконує, що зупинитися зараз – насамперед в інтересах Європи. У Білорусі також є свої інтереси, а у Росії "тим більше". Вони нібито не хочуть війни й загибелі мільйонів людей.

Росія запускала ракету із цього комплексу по Україні у листопаді 2024 року. Тоді під удар потрапило місто Дніпро. Росія також неодноразово погрожувала повторними уларами цим видом зброї.