Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил 24 Каналу, что благодаря США европейцы могут хоть как-то противодействовать России. По его словам, нынешняя Европа не готова к угрозам.

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"В основном американской разведке удалось предотвратить это покушение. Это подтверждает, что благодаря США Европа в нынешнем виде до сих пор способна хоть как-то противодействовать России. К сожалению, нынешняя Европа вообще не готова к реальности, к угрозам", – сказал он.

Обратите внимание! Армин Паппергер рассказал, за что Россия планировала его убить. Москве не нравится то, как Rheinmetall помогает обороноспособности западных стран. Ведь из-за этого страна-агрессор чувствует угрозу. Генеральный директор немецкого оборонного концерна добавил, что о его безопасности сейчас заботится полиция. Известно, что в июле 2024 года США удалось остановить российскую операцию, направленную на убийство Армина Паппергера. Благодаря своей разведке Штаты узнали о намерении Кремля и сообщили об этом Германии.

Гибридная война в Европе

Андрей Коваленко отметил, что сейчас наблюдаются гибридные угрозы с кабелями. Россияне проверяют способность стран НАТО, в частности, европейских, реагировать на диверсии с кабелями. Были попытки поджогов определенных складов в европейских странах, дроны летали над полигонами в Германии и не только, а теперь попытка покушения.

Это фактически гибридная война, которая идет на территории Европы. Мы еще не берем информационную компоненту. А там очень много сетей российской пропаганды, с которыми не борются европейцы. Мы им предоставляем отдельную аналитику сетей, которые мы обнаруживаем. Оказывается, что они этих сетей не видели, пока мы им не предоставили. Европа полностью не готова к реальным угрозам,

– подчеркнул он.

В частности, Германия на третий год полномасштабного вторжения России в Украину до сих пор не увеличила объемы производства ракет Taurus. Однако Европа должна самостоятельно отвечать за собственную безопасность и уже давно должна была увеличить расходы на собственную оборону.

Однако в Европе все равно есть страны, которые понимают военные угрозы, которые несет Россия. В частности, говорится о Польше, Финляндии, странах Балтии.

Как европейцы реагируют на угрозы России

Глава Центра противодействия дезинформации объяснил, что россияне пытаются влиять на рядового европейца, который очень боится войны. Страна-агрессор заявляет, что Запад якобы угрожает ядерным ударом России, поэтому Кремль вынужден разместить ракету "Орешник" вблизи границы с Польшей.

У них надежда на то, что польский гражданин, а там впереди выборы, подумает, что нынешние политические элиты делают какую-то глупость. С одной стороны, их убеждают, что не нужно помогать Украине, потому что война приближается. Надежда, что среднестатистический европеец проголосует за те партии, которые Россия считает для себя более выгодными,

– отметил Андрей Коваленко.

На нынешних европейских политиков ядерные угрозы России уже не работают. Однако отдельные граждане стран Европы, которые не интересуются международными событиями, могут в это верить. Они могут увидеть в ленте новостей заголовок, который уже вызывает у них панику и негативные эмоции.