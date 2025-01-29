Россия чувствует угрозу из-за такой роли концерна в оборонной промышленности Запада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LTR.

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Зачем России убивать главу Rheinmetal

Паппергер отметил, что Россия негативно относится к деятельности Rheinmetall.

Я думаю, что вполне понятно, что такие государства, как Россия, не очень довольны тем, что мы, как крупнейший в мире производитель крупнокалиберных боеприпасов, очень помогаем западным странам в плане обороны,

– рассказал он.

Он также добавил, что о его безопасности сейчас заботится полиция.

Накануне, 28 января, заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридных и кибертехнологий Джеймс Аппатурай подтвердил, что Россия действительно планировала убийство руководителя Rheinmetall.

Напомним, в июле США удалось остановить российскую операцию, направленную на убийство гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера. Разведка Соединенных Штатов узнала о намерении Кремля и сообщила об этом Германии. Это позволило немецким службам безопасности защитить Паппергера.