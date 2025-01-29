Росія відчуває загрозу через таку роль концерну у оборонній промисловості Заходу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LTR.

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Навіщо Росії вбивати голову Rheinmetal

Паппергер зазначив, що Росія негативно ставиться до діяльності Rheinmetall.

Я думаю, що цілком зрозуміло, що такі держави, як Росія, не дуже задоволені тим, що ми, як найбільший у світі виробник великокаліберних боєприпасів, дуже допомагаємо західним країнам в плані оборони,

– розповів він.

Він також додав, що про його безпеку наразі дбає поліція.

Напередодні, 28 січня, заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних та кібертехнологій Джеймс Аппатурай підтвердив, що Росія дійсно планувала вбивство керівника Rheinmetall.

Нагадаємо, у липні США вдалося зупинити російську операцію, спрямовану на вбивство гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера. Розвідка Сполучених Штатів дізналася про намір Кремля та повідомила про це Німеччину. Це дозволило німецьким службам безпеки захистити Паппергера.