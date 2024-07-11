Відомо, що Rheinmetall виробляє артилерійські снаряди та військові транспортні засоби для України. Про це виданню повідомили п'ять американських та західних чиновників, знайомих з цим епізодом.

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Що відомо про злочинні наміри Росії

У виданні зазначають, що Паппергер був особливою мішенню через важливу роль його компанії в постачанні озброєння для українських військових.

Після того, як американська розвідка дізналася про задум Росії, вони повідомили Німеччину, що дозволило німецьким службам безпеки захистити Паппергера та перешкодити планам російських агентів. Цю інформацію виданню підтвердив високопоставлений німецький урядовець.

Варто зауважити, що цей випадок є частиною ширшої російської диверсійної кампанії по всій Європі, яка включає вербування місцевих агентів для підпалів складів, пов'язаних зі зброєю для України, та дрібних актів вандалізму.

Своїми діями Росія намагається зупинити потік зброї із Заходу в Україну та придушити громадську підтримку Києва. Проте плани вбивств приватних громадян підкреслюють, наскільки далеко Москва готова зайти у своїй тіньовій війні.

Чому Паппергер був такою важливою ціллю

Паппергер був особливою мішенню через важливість його компанії Rheinmetall, яка є найбільшим німецьким виробником 155-мм артилерійських снарядів, що стали основною зброєю у війні на виснаження в Україні. Також незабаром компанія планує відкрити завод бронетехніки в Україні, що викликає глибоке занепокоєння Росії.

Серія змов, про які раніше не повідомлялося, допомагає пояснити дедалі різкіші застереження офіційних осіб НАТО щодо серйозності російської диверсійної кампанії. За словами високопоставленого чиновника НАТО, дії Росії мають стратегічні наслідки та можуть перейти поріг збройного конфлікту в Східній Європі.

Рада національної безпеки США відмовилася коментувати змову, втім речник NSC Адрієн Уотсон розкрив деякі деталі.

Посилення російської кампанії підривної діяльності – це те, до чого ми сприймаємо надзвичайно серйозно, і на цьому ми приділяли особливу увагу протягом останніх кількох місяців,

– заявив він.

Уотсон додав, що США активно працюють з союзниками по НАТО для викриття та перешкоджання цій діяльності.