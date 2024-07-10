Залежно від типу ці крилаті ракети мають дальність польоту до 2500 кілометрів та здебільшого використовуються для ураження наземних цілей. Про рішення країн йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

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США розмістять Tomahawk у Німеччині

Сполучені Штати розмістять ракети з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО.

Розгортання таких можливостей продемонструє "відданість Сполучених Штатів НАТО та їхній внесок в інтегровану європейську політику стримування".

У 2026 році Сполучені Штати почнуть епізодичне розгортання засобів ведення вогню на великій відстані своєї багатопрофільної оперативної групи в Німеччині в рамках планування тривалого розміщення цих засобів у майбутньому,

– йдеться у заяві.

Після повного розгортання ці засоби включатимуть ракети SM-6, Tomahawk і гіперзвукову зброю, яка має значно більший радіус дії, ніж нинішня в Європі.

Варто зазначити, що американські військові використовували такі ракети для атак по цілях зокрема в Іраку та Афганістані.

Раніше також стало відомо, що США та Україна обговорюють розширення можливостей щодо ударів по території Росії. Так, партнери розглядають дозвіл на застосування американської далекобійної зброї для ударів по країні-агресорці.