В зависимости от типа эти крылатые ракеты имеют дальность полета до 2500 километров и в основном используются для поражения наземных целей. О решении стран говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

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США разместят Tomahawk в Германии

Соединенные Штаты разместят ракеты с целью усиления сдерживания и защиты своих партнеров по НАТО.

Развертывание таких возможностей продемонстрирует "преданность Соединенных Штатов НАТО и их вклад в интегрированную европейскую политику сдерживания".

В 2026 году Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание средств ведения огня на большом расстоянии своей многопрофильной оперативной группы в Германии в рамках планирования длительного размещения этих средств в будущем,

– говорится в заявлении.

После полного развертывания эти средства будут включать ракеты SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие, которое имеет значительно больший радиус действия, чем нынешнее в Европе.

Стоит отметить, что американские военные использовали такие ракеты для атак по целям в частности в Ираке и Афганистане.

Ранее также стало известно, что США и Украина обсуждают расширение возможностей ударов по территории России. Так, партнеры рассматривают разрешение на применение американского дальнобойного оружия для ударов по стране-агрессору.