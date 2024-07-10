Про це заявив заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт. Наразі Україна може використовувати системи HIMARS для ударів по російських військах і командно-контрольних центрах.

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Сміт заявив, що наразі партнери обговорюють різні можливості. Так, США відштовхуються від оперативних та стратегічних потреб України.

Ми й надалі будемо коригувати та адаптувати нашу безпекову допомогу та вказівки, які ми надаємо, базуючись на оперативних та стратегічних потребах наших партнерів в Україні,

– заявив Сміт.

Він також додав, що США рішуче засуджують російські удари по цивільній інфраструктурі. За словами Сміта, США зроблять все, що в їхніх силах, щоб "допомогти Україні протистояти цим загрозам або в повітрі, або вдарити по них там, де вони виникають". Помічник держсекретаря додав, що це відповідає їхній політиці.

"Ці дискусії тривають. Я не хочу "телеграфувати" будь-які наші удари росіянам, але ми ретельно працюємо з Україною над цим критичним питанням і продовжуватимемо тісно співпрацювати", – додав Сміт.

До слова, окрім США, дозвіл бити своєю зброєю по території Росії дали й інші країни. Мовиться про Канаду, Фінляндію, Норвегію, Велику Британію, Данію, Чехію, Францію, Польщу, Естонію, Литву, Латвію та інші держави.