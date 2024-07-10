До речі, ракети Storm Shadow можуть атакувати на відстань у 250 кілометрів та сягати Кримського мосту та Чорноморського флоту. Їх Україні надала Британії та Франція.

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Що сказав Стармер про атаки по Росії

(Ракети повинні – 24 Канал) очевидно використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, як і слід було очікувати,

– заявив новий прем'єр Британії.

Він пояснив, що Storm Shadows повинні використовувати "в оборонних цілях", проте додав, що Україна сама вирішує, як їх розгортати для цих оборонних цілей.

До речі, Ріші Сунак також говорив, що Україна сама вирішує, як застосовувати ракети Storm Shadows.

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Варто зазначити, що Кір Стармер на саміті НАТО у Вашингтоні прокоментував удар росіян по дитячій лікарні "Охматдит", сказавши, що це був "абсолютно шокуючий, жахливий напад". Прем'єр Британії додав, що це стало "дуже важливим, хоч і трагічним тлом для цього саміту".