Така риторика президента Франції розглядається як дозвіл на використання Storm Shadow/SCALP. Про це на умовах анонімності сказав журналістам офіцер військової авіації.
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Чи дозволила Франція бити Storm Shadow/SCALP по Росії
Видання зауважило, що Велика Британія та Франція, які постачають Україні спільно створені крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow і SCALP (французький аналог), прямо не обмежили їх використання. Радіус дії цих ракет може досягати 250 кілометрів.
Минулого тижня Еммануель Макрон заявив: "Ми повинні дозволити [Україні] нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об'єкти, з яких атакують Україну".
Офіцер військової авіації зазначив, що така риторика розглядається як дозвіл на використання Storm Shadows/SCALP. За його словами, тепер Сили оборони можуть завдавати по аеродромах Курської та Білгородської областей, які межують з Україною.
Однак, такі операції будуть обмежені з погляду того, що вони можуть досягти. Річ у тім, що українські Су-24, які оснащені цими крилатими ракетами, повинні будуть наблизитися до російського кордону для запуску. Це робить літаки вразливими для ворожих систем ППО. F-16 краще оснащені для таких завдань.
Під час пресконференції у Стокгольмі Володимир Зеленський заявив: "Я не знаю, чи будуть обмеження на використання цих літаків над небом Росії. Я думаю, що використання будь-якого західного озброєння по території Росії це питання часу".
США мають дозволити бити по Росії ATACMS
- Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за дозвіл завдавати ударів по Росії американською зброєю. Водночас наголосив, що обмеження на використання далекобійних систем також мають бути зняті.
- Президент навів приклад аеродромів, з яких Росія постійно веде вогонь. Окупанти знають, що Україна не буде стріляти у відповідь, адже не має відповідних систем і дозволів.
- "Отже, вони мають цю зброю там і не прибирають її, бо знають, що Україна не може націлити на них західну зброю, навіть якщо вони стрілятимуть проти нас", – пояснив Зеленський.
- До речі, конгресмени засудили обмеження на використання поставлених США ракет ATACMS. Наполягають, що для перемоги України у війні потрібно дозволити надану США зброю використовувати проти будь-яких законних військових цілей на території Росії, а не тільки вздовж кордону під Харковом.