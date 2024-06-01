Нагадаємо, що тепер Україна може використовувати зброю від США для атак в районах Росії, які межують з Харківською областю. Водночас голови комітетів Палати представників вважають, що такий дозвіл вартувало надати ще до наступу Росії.

Дивіться також "Заходу не вистачає швидкості": Зеленський заявив, що від США надійшло мало допомоги

Конгресмени вимагають зняття обмежень з України на удари по території Росії

США частково зняли заборону для України на використання американської зброї для ударів по цілях на території Росії. Тепер Україна може використовувати цю зброю в районах Росії, які межують з Харківською областю.

Водночас голови комітетів Палати представників Майк Макколла, Майк Роджерс і Майк Тернер у спільній заяві засудили обмеження на використання поставлених США ракет ATACMS для завдавання ударів по законних цілях у глибині російської території.

Згідно із заявою, рішення про дозвіл застосування західної зброї мало бути ухвалене до нещодавнього наступу Росії на Харків, а не після. Це, на думку конгресменів, призвело до того, що Україна не змогла вжити відповідних заходів у відповідь і була вимушена спостерігати за підготовкою російських військ до неминучого нападу через її кордон.

Ба більше, повідомивши пресі, що скасування політики поширюється тільки на певні види зброї, надані США, на обмеженій території Росії, адміністрація телеграфувала Росії, як саме ефективно адаптуватися до цієї зміни політики, тим самим знизивши військову ефективність рішення,

– мовиться у заяві.

Конгресмени наполягають, що для перемоги у війні Україні потрібно дозволити використовувати надану США зброю проти будь-яких законних військових цілей на території Росії, а не тільки вздовж кордону під Харковом.

США дозволили бити по Росії: що відомо