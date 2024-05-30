Дозвіл бити по Росії міг бути точковим

Адміністрація Байдена без зайвого галасу дала Україні дозвіл завдати удару по Росії тією зброєю, яку надали США. Але виключно в районі Харкова. Про це 30 травня заявив офіційний представник США та "двоє інших людей, знайомих із цим кроком".

Politico не називають прізвища цих людей, але зауважують: це серйозна зміна, яка допоможе нашій державі краще захистити друге за величиною місто України.

Президент нещодавно наказав своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для контрвогню в Харкові, щоб Україна могла відповісти російським силам, які завдають ударів або готуються їх завдати,

– наводять слова чиновника у ЗМІ.

Та попри це політика щодо дозволу дальніх ударів усередині Росії "не змінилася".

