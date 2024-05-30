Це дав зрозуміти Державний секретар США Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. З його слів випливає, що адміністрація президента Джо Байдена може бути відкритою щодо дозволу Україні бити американською зброєю по території країни-агресорки.

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Уряд США адаптувався

Ентоні Блінкен повторив, що він не заохочує подібні атаки, а США поки не надають можливість для таких ударів, повторивши свої попередні заяви стосовно позиції Вашингтона у цьому питанні.

Однак держсекретар пояснив, що Київ має сам ухвалити рішення про те, як найкраще захистити себе, і що уряд США "адаптується й коригує свою позицію за потреби" того, як розвивається війна.

Ба більше, на запитання одного із журналістів про те, чи означають його слова, що Сполучені Штати можуть підтримати атаки України щодо важливих для Росії об'єктів, він відповів позитивно.

Адаптація і коригування означають саме це,

– сказав американський посадовець.

Нагадаємо, що відтоді як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Вашингтон надсилав військову допомогу, але неодноразово просив не бити по російській території зброєю американського виробництва, побоюючись ескалації війни.

Хто дозволив використовувати їхню зброю для ударів вглиб Росії