Это дал понять Государственный секретарь США Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Из его слов следует, что администрация президента Джо Байдена может быть открытой относительно разрешения Украине бить американским оружием по территории страны-агрессора.
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Правительство США адаптировалось
Энтони Блинкен повторил, что он не поощряет подобные атаки, а США пока не предоставляют возможность для таких ударов, повторив свои предыдущие заявления относительно позиции Вашингтона в этом вопросе.
Однако госсекретарь объяснил, что Киев должен сам принять решение о том, как лучше всего защитить себя, и что правительство США "адаптируется и корректирует свою позицию при необходимости" того, как развивается война.
Более того, на вопрос одного из журналистов о том, означают ли его слова, что Соединенные Штаты могут поддержать атаки Украины в отношении важных для России объектов, он ответил положительно.
Адаптация и корректировка означают именно это,
– сказал американский чиновник.
Напомним, что с тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, Вашингтон посылал военную помощь, но неоднократно просил не бить по российской территории оружием американского производства, опасаясь эскалации войны.
Кто разрешил использовать их оружие для ударов вглубь России
- Пока известно, что по состоянию на эту минуту уже 11 стран-партнеров официально сообщили, что не против использования их оружия для атак по территории России. Говорится о Франции, Литве, Латвии, Канаде, Швеции, Эстонии, Польше, Финляндии, Чехии, Великобритании и Нидерландах.
- В частности, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что союзники должны позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых запускаются ракеты". Лидер подчеркнул, что французское оружие должно поражать исключительно военные объекты российских оккупантов, гражданские – ни в коем случае.
- Издание The Washington Post написало, что президент Соединенных Штатов Джо Байден может согласовать разрешение Украине наносить удары по территории страны-агрессора американским оружием. Отмечается, что это решение может стать ответом на поставку Китаем России передовых технологий.