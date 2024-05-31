Про це в ефірі телемарафону заявив директор з питань Європи Ради нацбезпеки США. Майкл Карпентер пояснив, на що саме дав дозвіл Білий дім, передає 24 Канал.

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На яку територію поширюється дозвіл США

Високопосадовець зазначив, що з міркувань оперативної безпеки не хоче надавати надто багато деталей, аби не давати інформацію противнику України. Водночас наголосив, що США має дуже надійний канал комунікації з українською стороною.

Це (дозвіл – 24 Канал) стосується ділянки на кордоні, звідки Росія веде обстріли. Стосується усього регіону на Півночі, де російські сили обстрілюють Україну. Раніше вони могли відносно безпечно звідти обстрілювати, але тепер українські сили можуть використовувати наші боєприпаси та зброю, щоб мати можливість вести вогонь у відповідь,

– підкреслив Майкл Карпентер.

Водночас зазначив, що не йдеться про застосування ракет ATACMS для ударів великої дальності.

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