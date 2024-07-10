Про це заявив речник Білого дому Джон Кірбі. Він переконаний, що ескалація конфлікту не піде на користь ані Україні, ані Польщі.

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Збиття ракет над Україною

Джон Кірбі зазначив, що США хочуть шукати способи, щоб Україна була ефективною, проте країна не хоче ескалації.

Це було б недобре для українців, це було б недобре для поляків, це було б недобре для когось. Ми не хочемо, щоб Путін отримав аргументи, що війна була спровокована НАТО, що це війна між Росією і Заходом або між Росією і США,

– сказав він.

Речник Білого дому заявив, що уряд Польщі повинен встановити та оголосити про свої власні процедури самооборони. Водночас Кірбі підкреслив, що визначення чи конкретне збивання буде актом самооборони або ескалації залежить від конкретних обставин, що супроводжують подію.

До слова, нещодавно прем'єр Дональд Туск заявив, що Польща готова передавати нашій країні власні винищувачі МіГ-29. Єдиною умовою є те, що НАТО дозволить замінити ці літаки більш сучасними аналогами. За словами Туска, передача цих літаків не повинна відбуватися "коштом безпеки Польщі".