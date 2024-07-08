Про це на брифінгу з Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує 24 Канал.

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Ми сьогодні не можемо так просто віддати винищувачі, бо вони патрулюють наше небо і виконують місію НАТО. Але якщо члени НАТО дозволять замінити ці літаки іншими, то я буду переконувати наших командирів, щоб вони якнайшвидше виконали таке рішення,

– заявив глава польського уряду.

Дональд Туск також зауважив, що передача цих літаків не повинна відбуватися "коштом безпеки Польщі". Він наголосив, що Україна перебуває в гіршій ситуації, а втім, за словами польського прем'єра, "після України йде Польща", через що Варшава так обережно декларує, що вона готова зробити.

Сам голова польського уряду не вказав, про яку кількість винищувачів ідеться. Однак в Офісі Президента повідомили, що Варшава розгляне можливість передачі 14 винищувачів.

Зеленський анонсував новий оборонний пакет від Польщі

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна отримає новий пакет військової допомоги від Польщі. Відповідну інформацію поширили на сайті Офісу Президента.

За словами гаранта, всі деталі співпраці України та Польщі прописано безпековій угоді, яку вони підписали сьогодні, 8 липня. Президент України також подякував Польщі за готовність і надалі підтримувати нашу країну та відзначив співпрацю в контексті посилення української ППО.

Особливо ми вдячні щодо спеціальних домовленостей. Це відображено в безпековій угоді й передбачено положенням про розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, випущених у напрямку Польщі. Наші команди разом із військовими опрацюють, як швидко ми можемо реалізувати цей пункт,

– сказав український лідер.

Довідка! Офіс Президента України опублікував текст двосторонньої безпекової угоди з Польщею, підписаною лідерами двох держав. Так, безпекова угода з Польщею складається з 10 розділів, які охоплюють питання політичної, військової, економічної тощо підтримки.