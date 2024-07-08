Про це повідомили в Офісі Президента.

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Україна і Польща підписали безпекову угоду

Підписання безпекової угоди відбулось під час візиту гаранта України до Варшави у понеділок, 8 липня.

Так, під документом свої підписи поставив Володимир Зеленський та глава польського уряду Дональд Туск.

Наразі деталі щодо угоди не розголошуються.

Після зустрічі з Туском та спільної пресконференції запланована зустріч українського президента з польським колегою Анджеєм Дудою.

Нагадаємо, що Україна у четвер, 27 червня, підписала безпекову угоду з Європейським Союзом. Це відбулося на полях Саміту лідерів країн ЄС. Угоду підписав президент Володимир Зеленський, який прибув з візитом до Брюсселя. З боку ЄС безпекову угоду з Україною підписали голова Європейської Ради Шарль Мішель і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

До слова, Україна тоді підписала ще дві угоди про гарантії безпеки з двома країнами. Зокрема, з Литвою та Естонією.

Так, від України договір підписав Володимир Зеленський. Зі свого боку угоди підписали президент Литви Гітанас Науседа і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.