Об этом на брифинге с Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует 24 Канал.

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Мы сегодня не можем так просто отдать истребители, потому что они патрулируют наше небо и выполняют миссию НАТО. Но если члены НАТО позволят заменить эти самолеты другими, то я буду убеждать наших командиров, чтобы они как можно быстрее выполнили такое решение,

– заявил глава польского правительства.

Дональд Туск также отметил, что передача этих самолетов не должна происходить "за счет безопасности Польши". Он отметил, что Украина находится в худшей ситуации, а впрочем, по словам польского премьера, "после Украины идет Польша", из-за чего Варшава так осторожно декларирует, что она готова сделать.

Сам глава польского правительства не указал, о каком количестве истребителей идет речь. Однако в Офисе Президента сообщили, что Варшава рассмотрит возможность передачи 14 истребителей.

Зеленский анонсировал новый оборонный пакет от Польши

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина получит новый пакет военной помощи от Польши. Соответствующую информацию распространили на сайте Офиса Президента.

По словам гаранта, все детали сотрудничества Украины и Польши прописаны в соглашении по безопасности, которое они подписали сегодня, 8 июля. Президент Украины также поблагодарил Польшу за готовность и в дальнейшем поддерживать нашу страну и отметил сотрудничество в контексте усиления украинской ПВО.

Особенно мы благодарны за специальные договоренности. Это отражено в соглашении по безопасности и предусмотрено положением о разработке механизма по сбиванию в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши. Наши команды вместе с военными проработают, как быстро мы можем реализовать этот пункт,

– сказал украинский лидер.

Справка! Офис Президента Украины опубликовал текст двустороннего соглашения по безопасности с Польшей, подписанного лидерами двух государств. Так, соглашение по безопасности с Польшей состоит из 10 разделов, которые охватывают вопросы политической, военной, экономической и другой поддержки.