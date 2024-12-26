Танкер Eagle S остановили после того, как в 25 декабря произошло повреждение подводного электрического кабеля Estlink 2 в Финском заливе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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В момент повреждения по заливу двигался российский танкер

Нефтяной танкер Eagle S зарегистрирован на Островах Кука. Судно перевозит нефть из России в Египет. Старый танкер привлек внимание следователей, которые выявляют причастных к повреждению кабеля.

Стоит знать! Теневой флот – это несколько старых кораблей, которые Россия использует для перевозки нефти в обход санкций.

Инцидент, произошедший в Финском заливе, вызвал у властей опасения, что объекты критической инфраструктуры между странами НАТО могут быть целями России.

Рядом с кабелем проходили другие суда

Известно также, что 26 декабря по заливу двигалось грузовое судно Xin Xin Tian, которое вышло из Санкт-Петербурга во вторник, 24 декабря. Этот корабль может быть связан с судном Newnew Polar Bear, который в октябре 2023 года повредил газопровод Balticconnector.

Всего в момент повреждения у кабеля проходили по меньшей мере два судна.

Напомним, если подводная инфраструктура будет повреждена существенно, то один миллиард жителей Европы и Северной Америки может остаться без интернета. Россия неоднократно пыталась повредить кабели. Последний раз ее причастность к аварии на интернет-кабелях расследовалась в декабре, когда обрывы произошли между Швецией и Финляндией.