Сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico. В издании отметили, что Кремль может воспользоваться этническими различиями в регионе, как это уже было в других странах, для проверки реакции НАТО.

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Что указывает на возможную подготовку к вторжению России в Эстонию

Пограничный эстонский город Нарва сталкивается с провокациями со стороны России: российские силы блокируют спутниковую навигацию, похищают навигационные буи и запускают разведывательные дроны.

Мы не намерены начинать третью мировую войну, но мы видим постоянные попытки спровоцировать нас на что-то, что имело бы большее влияние,

– заявил руководитель Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерт Беличев.

В статье отмечается, что этнические русские составляют четверть населения Эстонии (1,4 миллиона), причем большинство из них являются гражданами страны и интегрированы в ее общество. Однако Кремль часто использует этнические различия для дестабилизации, как это происходило в Грузии, Молдове и Украине.

"Кремль может разыграть ту же карту и попытаться захватить восточную Эстонию с ее большим населением этнических русских, а затем заставить НАТО начать глобальную войну в ответ. Отсутствие реакции покажет, что статья 5 НАТО по совместной обороне не имеет смысла", – отметили в издании.

Нарва, третий по величине город Эстонии, расположен ближе к Санкт-Петербургу, чем к Таллинну. Почти 96% его жителей говорят на русском, а треть из них имеют гражданство России. Беличев называет Нарву "рубежом свободного мира" и замечает, что НАТО недостаточно подготовилось к возможному развитию событий в этом регионе.

Готовы ли войска НАТО к возможному вторжению в Эстонию

На территории Эстонии размещено около 900 британских военных, которые служат в составе многонациональных сил НАТО на авиабазе Тапа вблизи Таллинна. Также в стране находятся французские войска. Великобритания заявила о готовности удерживать свою четвертую бригадную боевую группу в состоянии повышенной боевой готовности для быстрого реагирования.

НАТО уже создало боевые группы во многих странах Восточной Европы и планирует усиление своих сил в Латвии и Литве. Однако в Эстонии такие меры пока не введены из-за ограниченности британских ресурсов, ведь в их распоряжении только две бронетанковые бригады.