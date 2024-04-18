Один миллиард жителей Европы и Северной Америки находятся под угрозой из-за многочисленных попыток России атаковать подводную инфраструктуру. Это ветряные электростанции, трубопроводы и коммуникационные кабели, предупредил заместитель командующего Объединенного командования ВМС НАТО (Marcom) вице-адмирал Дидье Малетер, пишет The Guardian.

Угроза повреждения коммуникаций между Америкой, Европой и Азией возросла еще на фоне случаев на газопроводах "Северный поток" в сентябре 2022 года и Balticconnector в октябре 2023-го и повреждений кабелей в Красном море хуситами.

24 Канал рассказывает, что известно об угрозе подводным коммуникациям и как от этого защищается НАТО.

К теме Подводная угроза: Россия способна оставить без связи 1 миллиард человек

Уязвимая инфраструктура

Вице-адмирал Малетер утверждает, что сеть подводных кабелей и трубопроводов, обеспечивающих поставки электроэнергии и связь с Европой, не была рассчитана на гибридную войну, которую ведет Россия и другие противники НАТО.



Подводные кабели в Евроатлантическом регионе / Инфографика Council on Geostrategy

Нам известно, что Россия организовала немало операций под водой. Их целью было повлиять на европейскую экономику. Все наши критически важные подводные объекты находятся под угрозой. Стоит четко объяснить: нам известно о российских разработках в сфере применения атомных подводных лодок. Но мы объединены и работаем вместе,

– отметил заместитель командующего Marcom.

Малетер сам является подводником, который, по его словам, провел "более 1000 дней под водой". По его мнению, уязвимость нынешней инфраструктуры повышена, поскольку она изначально была разработана частным бизнесом.



Фото Helio Dilolwa / Unsplash

Обратите внимание! Заместитель командующего Marcom объясняет повышенную уязвимость коммуникаций тем, что их разрабатывали частные компании. Они не знали, что гибридная война будет развиваться настолько быстро.



Более 90% интернет-коммуникаций находится под водой. Все связи между США, Канадой и Европой – подводные, поэтому там есть много уязвимых мест.

Под прицелом – ветровая энергетика

Согласно стратегии Еврокомиссии, Европа должна развернуть ветровые электростанции в море совокупной мощностью 300 гигаватт до 2050 года.

В США же планируют развернуть ветряки на 30 000 мегаватт вдоль побережья США до 2030 года. Подводные конструкции ветряков также находятся под угрозой атаки враждебных к НАТО государств.

По словам вице-адмирала Малетера, Marcom имеет более 100 кораблей, атомных подводных лодок и обычных подводных лодок, которые патрулируют воды Арктики, Черного моря, Атлантики, Балтии и Средиземного моря.

Это вопрос безопасности для почти миллиарда гражданских людей стран НАТО,

– добавляет вице-адмирал.

В то же время Малетер отметил, что даже значительное присутствие НАТО в акватории не позволяет обезопасить каждый элемент инфраструктуры: "Основная ответственность за защиту собственной инфраструктуры лежит на государствах".



Фото Nicholas Doherty / Unsplash

Сейчас мы уделяем особое внимание россиянам, и очень трудно вести постоянное наблюдение за каждым кабелем, это невозможно. Многие страны – Норвегия, Швеция, Дания также уже разработали дроны, датчики, подводные дроны, чтобы иметь возможность очень быстро выявлять подозрительную активность,

– объяснил заместитель командующего Marcom.

Следы Китая и России

Оба случая повреждения коммуникаций на севере Европы – Balticconnector и "Северный поток" – остаются нераскрытыми.

В то же время Финляндия заявила осенью 2023 года, что все указывает на то, что китайский корабль намеренно повредил Balticconnector своим якорем, сообщал Reuters.

Что такое Balticconnector? Это двунаправленный газопровод между Финляндией и Эстонией, соединяющий газовые сети двух балтийских стран. Был запущен 1 января 2020 года. Проходит между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Рядом с газопроводом расположен телекоммуникационный кабель.



Balticconnector на карте / BNN.NETWORK

К теме Повреждение газопровода Balticconnector: следствие Финляндии назвало основную версию

Национальное бюро расследований Финляндии (NBI) выявило, что газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель между Финляндией и Эстонией могли быть повреждены якорем китайского контейнеровоза NewNew Polar Bear.

Также Швеция заявила, что подводная линия, которая соединяет Стокгольм и Таллинн, была повреждена примерно в то же время, что и две другие. При этом следователи не пришли к выводу, что это теракт или непреднамеренное повреждение. Однако в декабре министр Финляндии по делам Европы Андерс Адлеркройц заявил, что повреждение коммуникаций не было случайным, сообщало издание Politico.

Полиция установила в ходе уголовного расследования, что движение судна NewNew Polar Bear под флагом Гонконга совпадает со временем и местом повреждения газопровода,

– говорится в сообщении NBI, о котором писал Reuters.

После заявления NBI эстонские следователи, которые также изучают случаи с повреждением телекоммуникационного кабеля, заявили о российском следе. Это судно "Севморпуть", которое находилось в районе происшествия в то же время. Также финские расследователи тогда нашли на морском дне вблизи трубопровода "тяжелый предмет" и выяснили, что причиной повреждения был не взрыв.

Впоследствии Финляндия связалась с Китаем и Россией по дипломатическим каналам. Результат был ожидаемым – российский "Росатом" заявил Reuters, что судно "Севморпуть" не имеет никакого отношения к повреждению трубопровода. Россияне утверждали, что судно не останавливалось и не снижало скорость в Финском заливе, а экипаж не зафиксировал ничего подозрительного.

Подводные возможности России

Россия, хоть и не была никогда мощным морским государством, пишет специализированное британское издание Council on Geostrategy, имеет один из крупнейших подводных флотов в мире. Его состав таков:

11 подводных лодок с баллистическими ракетами;

10 атомных субмарин с крылатыми ракетами;

16 атомных многоцелевых субмарин;

21 дизельная ударная подводная лодка с крылатыми ракетами

восемь других лодок "специального назначения", в частности "Белгород", переоснащенный для установки ядерной торпеды "Посейдон".

Агрессор все еще имеет амбициозные планы по дальнейшей модернизации подводного флота, но Council on Geostrategy оценивает амбиции РФ скептически – как из-за ограничения финансирования, так и из-за проблем с приобретением технологий. Причина – санкции и экспортный контроль.

Атаки на подводную инфраструктуру аналитики Council on Geostrategy выделяют как одну из угроз из-за усиления российской подводной активности.

Россия уже более десяти лет развивает возможности по повреждению подводных коммуникаций. Этим занимается секретное Главное управление глубоководных исследований, которое имеет подводные лодки, адаптированные к глубоководному давлению, судна для сбора разведывательной информации, способные составлять карту инфраструктуры морского дна, и мини-субмарины, способные действовать на глубине.

Что сделали хуситы в Красном море

Чем может грозить повреждение подводных коммуникаций, ярко показывает история с хуситами в Красном море. Йеменские боевики, которые являются прокси-силой Ирана, в конце 2023 года объявили войну Израилю и начали блокировать Красное море.

Подробнее читайте здесь Кто такие хуситы, почему заблокировали Красное море и как повредили глобальный интернет

Только морской блокады им было мало. В начале марта боевики повредили четыре подводных кабеля, обеспечивающих связь между Европой и Азией. После этого в компании Meta произошел масштабный сбой – пользователи потеряли доступ к собственным аккаунтам в соцсетях.

Накануне международно признанное правительство Йемена предупреждало, что хуситы планируют повредить подводные кабели в дополнение к нападению на корабли в море. В то же время министерство телекоммуникаций хуситов опровергло обвинения, заявив, что повстанцы не трогают коммуникационные кабели.

В общем повреждение повлияло на 25% трафика данных между Азией и Европой, заявила телекоммуникационная компания HGC Global Communications, базирующаяся в Гонконге, сообщало BBC.

По данным HGC Global Communications, хуситы перерезали четыре подводных кабеля в Красном море – Seacom, TGN-Gulf, Asia-Africa-Europe 1 и Europe India Gateway.

Всего через подводные кабели шло 80% трафика на запад из Азии. Чтобы смягчить последствия, компания перенаправила данные в Европу через кабели в материковом Китае и под Тихим океаном в США, а также через другие кабели в Красном море.