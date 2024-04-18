Один мільярд жителів Європи та Північної Америки перебувають під загрозою через численні спроби Росії атакувати підводну інфраструктуру. Це вітряні електростанції, трубопроводи та комунікаційні кабелі, попередив заступник командувача Об'єднаного командування ВМС НАТО (Marcom) віцеадмірал Дідьє Малетер, пише The Guardian.

Загроза пошкодження комунікацій між Америкою, Європою та Азією зросла ще на тлі випадків на газопроводах "Північний потік" у вересні 2022 року та Balticconnector у жовтні 2023-го та пошкодження кабелів у Червоному морі хуситами.

24 Канал розповідає, що відомо про загрозу підводним комунікаціям та як від цього захищається НАТО.

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Вразлива інфраструктура

Віцеадмірал Малетер стверджує, що мережа підводних кабелів і трубопроводів, які забезпечують постачання електроенергії та зв'язок з Європою, не була розрахована на гібридну війну, яку веде Росія та інші супротивники НАТО.



Підводні кабелі в Євроатлантичному регіоні / Інфографіка Council on Geostrategy

Нам відомо, що Росія організувала чимало операцій під водою. Їх метою було вплинути на європейську економіку. Усі наші критично важливі підводні об'єкти перебувають під загрозою. Варто чітко пояснити: нам відомо про російські розробки у сфері застосування атомних підводних човнів. Але ми об'єднані та працюємо разом,

– зазначив заступник командувача Marcom.

Малетер сам є підводником, який, за його словами, провів "понад 1000 днів під водою". На його думку, вразливість нинішньої інфраструктури підвищена, оскільки вона початково була розроблена приватним бізнесом.



Фото Helio Dilolwa / Unsplash

Зверніть увагу! Заступник командувача Marcom пояснює підвищену вразливість комунікацій тим, що їх розробляли приватні компанії. Вони не знали, що гібридна війна розвиватиметься настільки швидко.



Понад 90% інтернет-комунікацій перебуває під водою. Усі зв'язки між США, Канадою та Європою – підводні, тож там є багато вразливих місць.

Під прицілом – вітрова енергетика

Згідно зі стратегією Єврокомісії, Європа має розгорнути вітрові електростанції в морі сукупною потужністю 300 гігаватів до 2050 року.

У США ж планують розгорнути вітряки на 30 000 мегаватів вздовж узбережжя США до 2030 року. Підводні конструкції вітряків також знаходяться під загрозою атаки ворожих до НАТО держав.

За словами віцеадмірала Малетера, Marcom має понад 100 кораблів, атомних підводних човнів і звичайних підводних човнів, які патрулюють води Арктики, Чорного моря, Атлантики, Балтії та Середземного моря.

Це питання безпеки для майже мільярда цивільних людей країн НАТО,

– додає віцеадмірал.

Водночас Малетер наголосив, що навіть значна присутність НАТО в акваторії не дає змоги убезпечити кожен елемент інфраструктури: "Основна відповідальність за захист власної інфраструктури лежить на державах".



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Зараз ми приділяємо особливу увагу росіянам, і дуже важко вести постійне спостереження за кожним кабелем, це неможливо. Багато країн – Норвегія, Швеція, Данія також вже розробили дрони, датчики, підводні дрони, щоб мати можливість дуже швидко виявляти підозрілу активність,

– пояснив заступник командувача Marcom.

Сліди Китаю та Росії

Обидва випадки пошкодження комунікацій на півночі Європи – Balticconnector та "Північний потік" – залишаються нерозкритими.

Водночас Фінляндія заявила восени 2023 року, що все вказує на те, що китайський корабель навмисно пошкодив Balticconnector своїм якорем, повідомляв Reuters.

Що таке Balticconnector? Це двонапрямний газогін між Фінляндією та Естонією, що поєднує газові мережі двох балтійських країн. Був запущений 1 січня 2020 року. Проходить між Інкоо у Фінляндії та Палдіскі в Естонії. Поруч із газогоном розташований телекомунікаційний кабель.



Balticconnector на карті / BNN.NETWORK

До теми Пошкодження газопроводу Balticconnector: слідство Фінляндії назвало основну версію

Національне бюро розслідувань Фінляндії (NBI) виявило, що газопровід Balticconnector та телекомунікаційний кабель між Фінляндією та Естонією могли бути пошкоджені якорем китайського контейнеровоза NewNew Polar Bear.

Також Швеція заявила, що підводна лінія, яка сполучає Стокгольм і Таллінн, була пошкоджена приблизно в той самий час, що й дві інші. Водночас слідчі не дійшли до висновку, що це теракт чи ненавмисне пошкодження. Однак у грудні міністр Фінляндії у справах Європи Андерс Адлеркройц заявив, що пошкодження комунікацій не було випадковим, повідомляло видання Politico.

Поліція встановила в ході кримінального розслідування, що рух судна NewNew Polar Bear під прапором Гонконгу збігається з часом і місцем пошкодження газопроводу,

– йдеться в повідомленні NBI, про яке писав Reuters.

Після заяви NBI естонські слідчі, які також вивчають випадки з пошкодженням телекомунікаційного кабелю, заявили про російський слід. Це судно "Севморпуть", яке перебувало у районі події в той самий час. Також фінські розслідувачі тоді знайшли на морському дні поблизу трубопроводу "важкий предмет" і з'ясували, що причиною пошкодження був не вибух.

Згодом Фінляндія зв'язалася з Китаєм та Росією по дипломатичних каналах. Результат був очікуваним – російський "Росатом" заявив Reuters, що судно "Севморпуть" не має жодного стосунку до пошкодження трубопроводу. Росіяни стверджували, що судно не зупинялося та не знижувало швидкість у Фінській затоці, а екіпаж не зафіксував нічого підозрілого.

Підводні можливості Росії

Росія, хоч і не була ніколи потужною морською державою, пише спеціалізоване британське видання Council on Geostrategy, має один з найбільших підводних флотів у світі. Його склад такий:

11 підводних човнів з балістичними ракетами;

10 атомних субмарин з крилатими ракетами;

16 атомних багатоцільових субмарин;

21 дизельний ударний підводний човен

вісім інших човнів "спеціального призначення", зокрема "Бєлгород", переоснащений для встановлення ядерної торпеди "Посейдон".

Агресор все ще має амбітні плани щодо подальшої модернізації підводного флоту, але Council on Geostrategy оцінює амбіції РФ скептично – як через обмеження фінансування, так і через проблеми з придбанням технологій. Причина – санкції та експортний контроль.

Атаки на підводну інфраструктуру аналітики Council on Geostrategy виокремлюють як одну з загроз через посилення російської підводної активності.

Росія вже понад десяти років розвиває можливості щодо пошкодження підводних комунікацій. Цим займається секретне Головне управління глибоководних досліджень, яке має підводні човни, адаптовані до глибоководного тиску, судна для збору розвідувальної інформації, здатні складати карту інфраструктури морського дна, і міні-субмарини, здатні діяти на глибині.

Що зробили хусити у Червоному морі

Чим може загрожувати пошкодження підводних комунікацій, яскраво показує історія з хуситами у Червоному морі. Єменські бойовики, які є проксі-силою Ірану, наприкінці 2023 року оголосили війну Ізраїлю та почали блокувати Червоне море.

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Лише морської блокади їм було мало. На початку березня бойовики пошкодили чотири підводні кабелі, що забезпечують зв'язок між Європою та Азією. Після цього в компанії Meta стався масштабний збій – користувачі втратили доступ до власних акаунтів у соцмережах.

Напередодні міжнародно визнаний уряд Ємену попереджував, що хусити планують пошкодити підводні кабелі на додаток до нападу на кораблі в морі. Водночас міністерство телекомунікацій хуситів спростувало звинувачення, заявивши, що повстанці не чіпають комунікаційні кабелі.

Загалом пошкодження вплинуло на 25% трафіку даних між Азією та Європою, заявила телекомунікаційна компанія HGC Global Communications, що базується в Гонконзі, повідомляло BBC.

За даними HGC Global Communications, хусити перерізали чотири підводні кабелі в Червоному морі – Seacom, TGN-Gulf, Asia-Africa-Europe 1 і Europe India Gateway.

Загалом через підводні кабелі йшло 80% трафіку на захід із Азії. Щоб пом'якшити наслідки, компанія перенаправила дані в Європу через кабелі в материковому Китаї та під Тихим океаном до США, а також через інші кабелі в Червоному морі.