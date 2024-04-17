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Віце-адмірал Дідьє Малетер, заступник командувача Військово-морського командування ОЗС НАТО, у матеріалі The Guardian наголосив на вразливості критично важливих підводних об'єктів, таких як вітрові електростанції, трубопроводи і кабелі електропередач, до того, що він назвав тактикою "гібридної війни", яку застосовує Росія та інші супротивники.

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Малетер окремо відзначив нездатність сучасної підводної інфраструктури для протистояння витонченим атакам гібридної війни, організованим Москвою, в тому числі підриву європейської економіки через атаку на кабелі, інтернет-інфраструктуру і трубопроводи.

Нам відомо, що Росія організувала чимало операцій під водою. Їх метою було вплинути на європейську економіку. Усі наші критично важливі підводні об'єкти перебувають під загрозою. Варто чітко пояснити: нам відомо про російські розробки у сфері застосування атомних підводних човнів. Але ми об'єднані і працюємо разом,

– наголосив віце-адмірал.

Інциденти, такі як ймовірні диверсії на газопроводах у Балтійському регіоні, на думку Малтера акцентують на серйозності цієї загрози. Попри масштабні розслідування, в тому числі щодо "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2", а також "Балтійського коннектора", винуватці залишаються невстановленими, що посилює занепокоєння щодо вразливості такої інфраструктури.

Слід зазначити, що уся інфраструктура розроблялася приватними компаніями. Вона є стійкою до мінливого характеру морського середовища, але ніхто не розраховував на спрямовані атаки, тож всі об'єкти перебувають в зоні ризику.

Ми залежні від підводних кабелів

Підводна інфраструктура охоплює значну географію з'єднання між континентами і відповідає за передачу понад 90% інтернет-трафіку. Це життєво важливі комунікаційні зв'язки між США, Канадою та Європою, що є черговим свідченням її важливості та потенційного впливу на мешканців континентів через свою вразливість.

Крім того, вразливою до гібридних атак залишається і офшорна вітроенергетика, яка є вкрай важливою у досягненні кліматичних цілей. За словами Дідьє Малетер, уся ця інфраструктура все ще має "системні вразливості".

За даними галузевої асоціації WindEurope, до 2050 року потужність офшорної вітроенергетики має зрости на 25%, щоб досягти цілей ЄС, тоді як адміністрація Байдена хоче розмістити 30 000 мегават офшорних вітроенергетичних установок уздовж узбережжя США до 2030 року.

НАТО вживає заходів

Через занепокоєння щодо вразливості важливих підводних інфраструктурних об'єктів у НАТО триває робота над створенням спеціалізованого центру, який займатиметься питаннями підводної безпеки. Він базуватиметься у британській штаб-квартирі Marcom у Нортвуді, поряд із транспортним центром НАТО.

Використовуючи передові технології, такі як штучний інтелект і супутникові можливості, НАТО прагне посилити свої можливості спостереження і виявлення підозрілої діяльності на морі.

Тим часом сама Marcom підтримує пильну присутність понад 100 кораблів, в тому числі атомних і звичайних підводних човнів, які патрулюють ключові морські регіони для захисту від загроз. Водночас Малетер визнав виклики, пов'язані із захистом кожного елементу підводної інфраструктури, наголосивши на особистій відповідальності країн за безпеку своїх активів.

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Нещодавнє приєднання Фінляндії і Швеції до складу флоту НАТО вважається надзвичайно важливим для зміцнення безпеки в Балтійському і Арктичному регіонах. Воно повинне посилити здатність НАТО виявляти і стримувати регіональну агресію, особливо з боку Росії.