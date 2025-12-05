Платформа Spotify планує суттєво розширити свій функціонал, додавши у застосунок музичні відео. Як очікується, ця можливість з’явиться вже цього місяця, і американські підписники зможуть легко переключатися між аудіо та відео для багатьох популярних пісень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Spotify

Чому Spotify рухається у відео і що це змінить?

У компанії наголошують, що це лише початок. У нещодавній вакансії Spotify заявила, що будує відеосервіс, здатний конкурувати з YouTube і TikTok. Там підкреслюється, що платформа переходить від моделі "спершу аудіо" до повноцінного сервісу світового рівня й у сфері відео.

Як пише The Verge, розширення стало можливим після того, як Spotify уклала нові ліцензійні угоди з провідними лейблами та Національною асоціацією музичних видавців США. Восени ці домовленості вперше включили розширені аудіовізуальні права.

За словами головного бізнес-офіцера Spotify Алекса Норстрьома, ці угоди відкривають для компанії можливості, яких давно бракувало. На останньому квартальному звіті він зазначив, що отримані права є стратегічно значущими, оскільки дозволяють Spotify запускати нові продукти й функції, включно з відео.

Таким чином, сервіс робить крок до того, щоб перетворитися на універсальну мультимедійну платформу. У боротьбі за час користувачів Spotify вже не обмежується аудіо – компанія хоче закріпитися в конкуренції з найбільшими відеоплатформами.

Як штучний інтелект виводить пісні в топи прослуховувань на Spotify?

Нещодавно одразу три повністю згенеровані штучним інтелектом композиції зайняли найвищі позиції у великих музичних чартах. Американський список Spotify "Viral 50" очолили два треки гурту Breaking Rust – "Walk My Walk" і "Livin' on Borrowed Time". Водночас глобальну версію рейтингу очолила нідерландська пісня "We Say No, No, No to an Asylum Center" від автора під псевдонімом JW "Broken Veteran". Сам Breaking Rust увійшов у першу п’ятірку і міжнародного вірусного рейтингу.

Музикант і засновник організації, яка сертифікує етичність тренування генеративних моделей, Ед Ньютон-Рекс вважає, що саме масштаби впливають на такі успіхи. Він зазначає, що 50 тисяч нових композицій щодня формують гіпермасового конкурента традиційним виконавцям і підкреслює, що ця конкуренція побудована на масовому використанні чужої творчості під час навчання моделей.