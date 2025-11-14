Упродовж тижня одразу три повністю згенеровані штучним інтелектом композиції зайняли найвищі позиції у великих музичних чартах. Американський список Spotify "Viral 50" очолили два треки гурту Breaking Rust – "Walk My Walk" і "Livin' on Borrowed Time". Водночас глобальну версію рейтингу очолила нідерландська пісня "We Say No, No, No to an Asylum Center" від автора під псевдонімом JW "Broken Veteran". Сам Breaking Rust увійшов у першу п’ятірку і міжнародного вірусного рейтингу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NU.nl.

Що саме відбулося і чому AI-музика опинилася на вершинах?

У "Walk My Walk" звучить фраза "You can kick rocks if you don't like how I talk" – своєрідне звернення до критиків AI-музики. Але стрімкий злет деяких з цих треків був недовгим. Незабаром нідерландська композиція зникла зі Spotify і YouTube разом з іншими роботами Broken Veteran. Представники Spotify заявили виданню NU.nl, що не видаляли ці пісні самостійно – це зробили правовласники. Сам автор каже, що не розуміє причин зникнення і намагається повернути свої релізи.

У коментарі для Guardian Broken Veteran пояснює, що сприймає штучний інтелект як інструмент, який дозволяє створювати музику людям без професійної підготовки. На його думку, технологія "демократизує музичну творчість". Він також стверджує, що його пісні спрямовані на критику державної політики, а не проти мігрантів.

Тим часом "Walk My Walk" уже три тижні очолює Billboard "Country Digital Song Sales" – чарт, що фіксує цифрові покупки пісень. Хоча цей рейтинг має меншу вагу, ніж основні жанрові списки Billboard, його стабільність привертає увагу. Breaking Rust не відповів на запит щодо коментаря.

Чому AI-треки стали такими масовими?

Стрімінги вже переповнені синтетичною музикою. За даними дослідження Deezer, щодня користувачі завантажують близько 50 000 AI-пісень – це 34% усього нового контенту платформи. Поширення такої музики створює конкуренцію людським авторам, а обсяг вироблених треків допомагає окремим AI-хітам пробиватися у верхні позиції.

Це не перший випадок, коли штучний інтелект створив вірусні хіти. Влітку проєкт Velvet Sundown зібрав понад мільйон прослуховувань на Spotify – один з авторів назвав це "арт-глянцем".

Музикант і засновник організації, яка сертифікує етичність тренування генеративних моделей, Ед Ньютон-Рекс вважає, що саме масштаби впливають на такі успіхи. Він зазначає, що 50 тисяч нових композицій щодня формують гіпермасового конкурента традиційним виконавцям і підкреслює, що ця конкуренція побудована на масовому використанні чужої творчості під час навчання моделей.

Якість синтетичної музики також суттєво зросла. У межах свого дослідження Deezer опитав 9 000 людей у восьми країнах і з’ясував, що 97% з них не змогли відрізнити пісню, згенеровану штучним інтелектом, від композиції, написаної людиною. Ньютон-Рекс визнає: сьогодні найкращі AI-треки практично невіддільні від людських робіт.