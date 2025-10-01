Засновник музичного сервісу Spotify Даніель Ек повідомив, що з початку наступного року складе повноваження CEO й стане виконавчим головою компанії. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на офіційну заяву Spotify.

Хто очолить Spotify після Ека?

На чолі сервісу стане дует співкерівників – Ґустав Седерстрьом, який нині відповідає за продукт і технології, та Алекс Норстрьом, що курує бізнес-напрям. Обидва топменеджери давно працюють у компанії й фактично вже виконували функції керівників.

У заяві для преси Ек пояснив, що останніми роками поступово передавав стратегічне управління Седерстрьому та Норстрьому. На новій посаді він зосередиться на довгостроковому розвитку Spotify та підтримуватиме зв’язок між радою директорів і керівниками.

Як заявляє видання Engadget, у листі до співробітників Ек зазначив, що планує також допомагати у створенні технологічних "суперкомпаній", які здатні вирішувати глобальні виклики. Як приклад він навів свою участь у фінансуванні оборонного стартапу Helsing. Цього літа бізнесмен очолив інвестиційний раунд у 700 мільйонів доларів для компанії, яка розробляє ШІ-системи для аналізу даних на полі бою та займається виробництвом військових дронів. Ці дрони також активно використовуються на полі бою в Україні. Інвестиція викликала критику з боку частини артистів, зокрема гурт Massive Attack відкликав свій каталог із Spotify.

Ек заснував Spotify у 2006 році разом із Мартіном Лорентцоном. За цей час сервіс виріс до майже 700 мільйонів щомісячних слухачів. 2025-й став важливим роком для платформи – вона запустила довгоочікуваний lossless-формат і водночас опинилася перед викликом, пов’язаним із поширенням музики, згенерованої штучним інтелектом. Компанія вже змінила політику, щоб боротися з шахрайським використанням ШІ, однак повністю згенеровані алгоритмами треки залишаються дозволеними.

Чому користувачів Spotify обурило введення Lossless?

Spotify оголосив про запуск Lossless форматів відтворення аудіо. Тепер музику на стримінговому сервісі можна буде відтворювати у високій якості. Новий формат з'явиться у користувачів преміум-підписки протягом найближчих тижнів.

Після гучного анонсу соцмережі наповнилися не лише захопленням, а й хвилею критики. Частина підписників вважає, що Spotify надто затягнув із запуском функції, яку конкуренти запропонували значно раніше. Інші ж відзначають ще одну проблему – обмеження за регіонами. Компанія підтвердила, що Lossless уже доступний у США, Великій Британії, Німеччині, Швеції, Японії, Австралії та низці інших країн, але поступове розгортання означає, що багато користувачів у світі залишаються осторонь.