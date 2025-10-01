Основатель музыкального сервиса Spotify Даниэль Эк сообщил, что с начала следующего года сложит полномочия CEO и станет исполнительным председателем компании. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на официальное заявление Spotify.

Кто возглавит Spotify после Эка?

Во главе сервиса станет дуэт соруководителей – Густав Седерстрём, который сейчас отвечает за продукт и технологии, и Алекс Норстрьом, курирующий бизнес-направление. Оба топ-менеджеры давно работают в компании и фактически уже выполняли функции руководителей.

В заявлении для прессы Эк объяснил, что в последние годы постепенно передавал стратегическое управление Седерстрёму и Норстрёму. На новой должности он сосредоточится на долгосрочном развитии Spotify и будет поддерживать связь между советом директоров и руководителями.

В письме к сотрудникам Эк отметил, что планирует также помогать в создании технологических "суперкомпаний", которые способны решать глобальные вызовы. В качестве примера он привел свое участие в финансировании оборонного стартапа Helsing. Этим летом бизнесмен возглавил инвестиционный раунд в 700 миллионов долларов для компании, которая разрабатывает ИИ-системы для анализа данных на поле боя и занимается производством военных дронов. Эти дроны также активно используются на поле боя в Украине. Инвестиция вызвала критику со стороны части артистов, в частности группа Massive Attack отозвала свой каталог из Spotify.

Эк основал Spotify в 2006 году вместе с Мартином Лорентцоном. За это время сервис вырос до почти 700 миллионов ежемесячных слушателей. 2025-й стал важным годом для платформы – она запустила долгожданный lossless-формат и одновременно оказалась перед вызовом, связанным с распространением музыки, сгенерированной искусственным интеллектом. Компания уже изменила политику, чтобы бороться с мошенническим использованием ИИ, однако полностью сгенерированные алгоритмами треки остаются разрешенными.

Почему пользователей Spotify возмутило введение Lossless?

Spotify объявил о запуске Lossless форматов воспроизведения аудио. Теперь музыку на стриминговом сервисе можно будет воспроизводить в высоком качестве. Новый формат появится у пользователей премиум-подписки в течение ближайших недель.

После громкого анонса соцсети наполнились не только восторгом, но и волной критики. Часть подписчиков считает, что Spotify слишком затянул с запуском функции, которую конкуренты предложили значительно раньше. Другие же отмечают еще одну проблему – ограничения по регионам. Компания подтвердила, что Lossless уже доступен в США, Великобритании, Германии, Швеции, Японии, Австралии и ряде других стран, но постепенное развертывание означает, что многие пользователи в мире остаются в стороне.