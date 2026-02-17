Apple официально отправила приглашение журналистам и партнерам на специальное мероприятие 4 марта 2026 года, которое состоится в 9:00 по восточному времени США (16:00 по киевскому времени). Об этом пишет Digital Trends.

Что именно Apple может представить на мартовском мероприятии?

По данным инсайдеров, ключевой частью события станет объявление новых устройств. Среди возможных анонсов – бюджетный MacBook на базе чипа A18 Pro с 12,9-дюймовым экраном, который может стоить около 799 долларов или ниже. Этот ноутбук могут выпустить в нескольких ярких цветах, включая желтый, зеленый, зеленый синий и розовый, что отражено в дизайне приглашения.

Также ожидается обновление MacBook Air і MacBook Pro с новыми процессорами M5 Pro и M5 Max, которые обеспечат высокую производительность для сложных задач, таких как обработка видео, AI-приложения и профессиональная работа с графикой.

Как пишет Mashable, кроме ноутбуков, Apple может представить iPhone 17e – новую доступную модель iPhone с улучшенными характеристиками, похожими на предыдущие iPhone, и другие продукты. Ожидаются также обновленные iPad начального уровня и iPad Air с новыми чипами, а некоторые источники не исключают появление новых мониторов для Mac.

В отличие от привычных больших презентаций, этот формат и размещение мероприятий в трех городах намекают на то, что Apple хочет предоставить журналистам и партнерам возможность лично протестировать новые устройства. Однако официальный список продуктов, которые покажут именно 4 марта, все еще не подтвержден самой компанией.