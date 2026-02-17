Apple офіційно відправила запрошення журналістам і партнерам на спеціальний захід 4 березня 2026 року, який відбудеться о 9:00 за східним часом США (16:00 за київським часом). Про це пише Digital Trends.

Що саме Apple може представити на березневому заході?

За даними інсайдерів, ключовою частиною події стане оголошення нових пристроїв. Серед можливих анонсів – бюджетний MacBook на базі чипа A18 Pro з 12,9-дюймовим екраном, який може коштувати близько 799 доларів або нижче. Цей ноутбук можуть випустити у кількох яскравих кольорах, включно з жовтим, зеленим, синім та рожевим, що відображено у дизайні запрошення.

Також очікується оновлення MacBook Air і MacBook Pro з новими процесорами M5 Pro та M5 Max, які забезпечать вищу продуктивність для складних задач, таких як обробка відео, AI-застосунки та професійна робота з графікою.

Як пише Mashable, крім ноутбуків, Apple може представити iPhone 17e – нову доступну модель iPhone з покращеними характеристиками, схожими до попередніх iPhone, та інші продукти. Очікуються також оновлені iPad початкового рівня і iPad Air з новими чипами, а деякі джерела не виключають появу нових моніторів для Mac.

На відміну від звичних великих презентацій, цей формат і розміщення заходів у трьох містах натякають на те, що Apple хоче надати журналістам і партнерам можливість особисто протестувати нові пристрої. Проте офіційний список продуктів, які покажуть саме 4 березня, все ще не підтверджено самою компанією.