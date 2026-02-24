В чем суть претензий к Дурову?

Речь идет о расследовании по статье о содействии террористической деятельности. Об этом сообщили несколько медиа со ссылкой на российские спецслужбы, в частности российский Forbes, который в Украине находится под блокировкой.

Смотрите также Абсолютно ничего частного: основатель Signal резко раскритиковал Telegram

По обнародованным данным, с 2022 года в стране зафиксировали более 153 тысяч преступлений, в которых якобы использовался Telegram.

Примерно 33 тысячи из них силовики отнесли к диверсионно-террористической и экстремистской категории.

Также заявлено о предотвращении 475 терактов, подготовка которых, по версии спецслужб, координировалась через мессенджер.

Отдельный блок обвинений касается невыполнения требований "Роскомнадзора". По информации российского технологического издания 3dnews, платформа не удалила 154 981 канал, чат или бот, в отношении которых регулятор присылал предписания. Среди них более 104 тысяч ресурсов с информацией, которую признали недостоверной, более 10 тысяч – с призывами к экстремизму, более 7 тысяч – материалы, подпадающие под судебные решения, и более 4 тысяч – публикации, которые трактуются как оправдание экстремистской деятельности.

Старые и новые претензии

Напомним, Telegram был запущен летом 2013 года. Уже в 2014 году Дуров покинул Россию после потери должности генерального директора социальной сети "ВКонтакте".

Это не первый случай, когда бизнесмен сталкивается с претензиями со стороны государств. В августе 2024 года его задержали во Франции в аэропорту Ле-Бурже. Впоследствии его освободили под залог в размере 5 миллионов евро с ограничением на выезд из страны, которое позже отменили. Французские следователи выдвинули обвинения, касающиеся вероятной причастности к администрированию онлайн-платформы для незаконных транзакций, отказа предоставлять информацию на запросы властей и сокрытия преступлений в составе организованной группы.

Сам Дуров неоднократно заявлял, что руководство платформы не может нести ответственность за действия третьих лиц. По его словам, сервис ежедневно удаляет миллионы вредоносных материалов и каналов. Также он утверждал, что французские следователи не предоставили доказательств вины компании, а его задержание объяснял процедурной ошибкой.

Тем временем в России давление на мессенджер растет. В августе 2025 года Роскомнадзор объявил о частичном ограничении голосовых звонков в Telegram и WhatsApp, аргументируя это борьбой с мошенничеством. В феврале 2026 года регулятор сообщил об ужесточении мер по ограничению работы мессенджера в стране из-за отказа сотрудничать с правоохранительными органами. Впоследствии СМИ уже писали о полной блокировке приложения, хотя это не совсем так – оно все еще работает.

Глава Минцифры России Максут Шадаев ранее заявлял о якобы доступе иностранных спецслужб к переписке пользователей сервиса. В компании эти обвинения отвергли, назвав их попыткой оправдать возможные дальнейшие ограничения работы приложения в России.