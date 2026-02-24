У чому суть претензій до Дурова?

Йдеться про розслідування за статтею про сприяння терористичній діяльності. Про це повідомили кілька медіа з посиланням на російські спецслужби, зокрема російський Forbes, який в Україні перебуває під блокуванням.

Дивіться також Абсолютно нічого приватного: засновник Signal різко розкритикував Telegram

За оприлюдненими даними, з 2022 року в країні зафіксували понад 153 тисячі злочинів, у яких нібито використовувався Telegram.

Приблизно 33 тисячі з них силовики віднесли до диверсійно-терористичної та екстремістської категорії.

Також заявлено про запобігання 475 терактам, підготовка яких, за версією спецслужб, координувалася через месенджер.

Окремий блок звинувачень стосується невиконання вимог "Роскомнадзору". За інформацією російського технологічного видання 3dnews, платформа не видалила 154 981 канал, чат або бот, щодо яких регулятор надсилав приписи. Серед них понад 104 тисячі ресурсів з інформацією, яку визнали недостовірною, понад 10 тисяч – із закликами до екстремізму, понад 7 тисяч – матеріали, що підпадають під судові рішення, та понад 4 тисячі – публікації, які трактуються як виправдання екстремістської діяльності.

Старі й нові претензії

Нагадаємо, Telegram було запущено влітку 2013 року. Уже в 2014 році Дуров залишив Росію після втрати посади генерального директора соціальної мережі "ВКонтакте".

Це не перший випадок, коли бізнесмен стикається з претензіями з боку держав. У серпні 2024 року його затримали у Франції в аеропорту Ле-Бурже. Згодом його звільнили під заставу в розмірі 5 мільйонів євро з обмеженням на виїзд із країни, яке пізніше скасували. Французькі слідчі висунули обвинувачення, що стосувалися ймовірної причетності до адміністрування онлайн-платформи для незаконних транзакцій, відмови надавати інформацію на запити влади та приховування злочинів у складі організованої групи.

Сам Дуров неодноразово заявляв, що керівництво платформи не може нести відповідальність за дії третіх осіб. За його словами, сервіс щодня видаляє мільйони шкідливих матеріалів і каналів. Також він стверджував, що французькі слідчі не надали доказів провини компанії, а його затримання пояснював процедурною помилкою.

Тим часом у Росії тиск на месенджер зростає. У серпні 2025 року Роскомнадзор оголосив про часткове обмеження голосових дзвінків у Telegram та WhatsApp, аргументуючи це боротьбою з шахрайством. У лютому 2026 року регулятор повідомив про посилення заходів щодо обмеження роботи месенджера в країні через відмову співпрацювати з правоохоронними органами. Згодом ЗМІ вже писали про повне блокування застосунка, хоча це не зовсім так – він усе ще працює.

Глава Мінцифри Росії Максут Шадаєв раніше заявляв про нібито доступ іноземних спецслужб до листування користувачів сервісу. У компанії ці звинувачення відкинули, назвавши їх спробою виправдати можливі подальші обмеження роботи застосунку в Росії.