Запуск Lossless став однією з найбільш очікуваних подій в історії Spotify – компанія готувала його цілих п'ять років. Тепер користувачі Premium поступово отримуватимуть доступ до музики без втрати якості, а вже в жовтні функція з'явиться більш ніж у 50 країнах. Водночас старі параметри якості – Low, Normal, High та Very High – залишаться доступними. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Techradar.

Що обурило користувачів?

Після гучного анонсу соцмережі наповнилися не лише захопленням, а й хвилею критики. Частина підписників вважає, що Spotify надто затягнув із запуском функції, яку конкуренти запропонували значно раніше. Інші ж відзначають ще одну проблему – обмеження за регіонами.

Компанія підтвердила, що Lossless уже доступний у США, Великій Британії, Німеччині, Швеції, Японії, Австралії та низці інших країн, але поступове розгортання означає, що багато користувачів у світі залишаються осторонь. Це не перший випадок, коли Spotify застосовує так званий "регіональний замок": аналогічна ситуація була з функцією Mix, що теж викликала обурення спільноти.

Серед країн, де буде доступний Lossless, України наразі немає.

Попри суперечливі відгуки, Lossless Spotify можна назвати найбільшим нововведенням цього року і важливою віхою у розвитку стримінгової платформи. Та для багатьох екскористувачів, які пішли до конкурентів саме через відсутність високої якості, цей крок виглядає "занадто пізнім".

Spotify обіцяв ще більш преміальний тариф для суперфанатів. Чому цієї опції досі не має?

Spotify обговорює запровадження дорожчого преміум-плану з 2023 року, але після двох років переговорів з музичними компаніями жодних деталей так і не було оголошено. Спочатку сервіс планували запустити наприкінці 2023 року, потім дату перенесли на кінець 2024-го.

Хоча Spotify не відмовився від ідеї, керівництво не може назвати точні терміни готовності продукту. Цей проєкт відображає ширшу тенденцію в музичній індустрії – спроби монетизувати найвідданіших слухачів, адже ріст продажів сповільнився.

Співпрезидент і директор з бізнесу Spotify Алекс Норстром пояснює, що компанія дотримується "дуже високих стандартів якості" при випуску нових продуктів. Він визнає, що робота триває, але це "вимагає часу", оскільки компанія залежить від своїх партнерів.

Джерело повідомляє, що поки що неясно, які саме функції можуть привабити клієнтів платити більше. Зокрема, Spotify має домовитися з лейблами та концертними промоутерами про право пропонувати такі функції, як ранній доступ до нової музики та попередній продаж квитків на концерти.

Ціна за Spotify може зрости?

Загалом, середня вартість підписки на Spotify становить 5 доларів на місяць. Однак дослідження Luminate свідчать, що справжні фанати готові платити значно більше: в середньому вони витрачають на живі концерти на 80% більше, ніж звичайні слухачі.

Ця тенденція є дуже цікавою для музичної індустрії, де спостерігається сповільнення росту. Великі звукозаписні компанії давно тиснуть на Spotify, щоб ті підвищили ціни та створили преміум-плани для фанатів, оскільки самі вони значною мірою залежать від рішень таких технологічних гігантів.