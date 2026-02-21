Tesla Model S 2026 року доступна у двох версіях. Базовий варіант пропонує 670 к.с., чого більш ніж достатньо для щоденної їзди. Топова модифікація Plaid розвиває 1 020 к.с. і здатна прискорюватися до 100 км/год за 1,99 секунди. Усі версії мають повний привід, а незалежні оглядачі називають цю модель однією з найшвидших серед протестованих авто. Про це пише BGR.

Чи є електромобілі потужніші за Tesla Model S?

Втім, якщо орієнтуватися виключно на максимальну потужність, існують електромобілі, які перевершують Model S Plaid.

Lucid Air. Седан від Lucid Motors є прямим конкурентом Tesla. У 2026 році модель доступна у версіях Air Pure, Air Touring, Air Grand Touring та Air Sapphire. Саме Sapphire демонструє максимум можливостей – 1 234 к.с., що на 254 к.с. більше, ніж у Model S Plaid.

Розгін до 100 км/год займає 1,89 секунди, а максимальна швидкість сягає приблизно 330 км/год. Запас ходу за оцінкою EPA – до 687 км. Вартість повністю оснащеної версії становить 249 000 доларів. Модель дорога і поступається деяким конкурентам за надійністю, але з точки зору потужності випереджає Tesla.

Фото Lucid Air

Rimac Nevera. Гіперкар від Rimac – це вже інша ліга. Базова версія видає 1 914 к.с. і 2 340 Нм крутного моменту. Топова Nevera R розвиває 2 107 к.с. завдяки чотирьом електромоторам.

Розгін до 100 км/год займає приблизно 1,74 секунди у базовій версії і 1,66 секунди у Nevera R. Максимальна швидкість останньої – близько 430 км/год. Очікується, що стартова ціна перевищить 2 мільйонів доларів, а тираж буде обмеженим.

Yangwang U9 Xtreme. Цю модель випускає преміальний підрозділ китайської компанії BYD. Гіперкар оснащений чотирма електромоторами, які можуть обертатися понад 30 000 обертів на хвилину, забезпечуючи понад 3 000 к.с.

U9 Xtreme встановив рекорд максимальної швидкості для серійного авто – 496,3 км/год на треку Automotive Testing Papenburg у Німеччині, перевершивши показник Bugatti Chiron Super Sport 490,7 км/год. Також авто проїхало коло Нюрбургринга за 6 хвилин 59 секунд. Планується випуск лише 30 екземплярів.

Фото Yangwang U9

Aspark Owl Roadster. Японська компанія Aspark представила відкриту версію свого гіперкара у жовтні 2025 року на автосалоні у Франції. Чотири електромотори забезпечують 1 953 к.с. і 1 920 Нм крутного моменту.

Розгін до 100 км/год заявлено на рівні 1,72 секунди, максимальна швидкість – близько 412 км/год. Батарея ємністю 69 кВт·год заряджається з 20% до 80% за 45 хвилин при потужності 100 кВт. Виробник планує зібрати лише 20 машин.

Lotus Evija. Гіперкар від Lotus оснащений чотирма електромоторами сумарною потужністю 2 011 к.с. і крутним моментом 1 704 Нм.

Фото Lotus Evija

Розгін до 100 км/год займає менш ніж 2 секунди. Максимальна швидкість моделі заявлена на рівні понад 320 км/год. Як пише Сar and driver, модель зберігає філософію бренду з акцентом на керованість – тут застосовано гідропідсилювач керма та гальм. Випуск обмежений 130 екземплярами. У Європі авто дозволене для доріг загального користування, тоді як у США експлуатація можлива лише на треку. Ціна – близько 2,4 мільйонів доларів.