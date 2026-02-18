Перший екземпляр Cybercab зійшов з конвеєра на Gigafactory Texas. Безперервне виробництво планують розпочати у квітні. Автомобіль не має традиційних органів керування – ні керма, ні педалей – і повністю залежить від програмного забезпечення автономного водіння Tesla. Про це пише Business Insider.

Дивіться також Tesla звинувачують у ще одній смерті через несправні дверні ручки

Чи готова автономність до серійного авто без керма?

Запуск відбувається на тлі проблем із пілотним сервісом роботаксі компанії в Остіні. Програма, що використовує Model Y з тією ж системою автономності, зафіксувала близько 14 аварій на приблизно 1 287 000 км пробігу – це одна аварія на 91 700 км. За внутрішнім орієнтиром Tesla, середній водій потрапляє в аварію раз на 368 500 км, тобто флот роботаксі демонструє показник майже вчетверо гірший. При цьому майже всі поїздки здійснювалися з підготовленим монітором безпеки в салоні.

За 48 годин спостереження сервіс в Остіні був доступний лише 19 відсотків часу. Через вісім місяців після запуску Tesla працює лише у двох містах – Остіні та Сан-Франциско – з приблизно 200 автомобілями, більшість з яких перебувають у Сан-Франциско та мають водія за кермом, попри заяви Ілона Маска про понад 500 машин під час звіту за четвертий квартал 2025 року.

Як пише Electrek, заявлені як безпілотні поїздки також викликали питання. Відео свідчили, що авто супроводжували інші Tesla з моніторами безпеки. Фактично компанія не відмовилася від нагляду, а лише перемістила персонал в окремий автомобіль. Один із користувачів повідомив, що здійснив 58 поїздок за тиждень, перш ніж отримати одну справді безнаглядну, після чого такі поїздки знову зникли.

У січні Ілон Маск заявив, що для досягнення безпечного безнаглядного водіння потрібно близько 16,09 млрд км даних. За поточних темпів зростання та використання FSD цей показник можуть подолати приблизно в липні 2026 року. Проте збір даних – лише перший етап: попереду масштабне навчання моделей, валідація і виправлення мільйонів крайових сценаріїв, що може відтермінувати повну готовність ще на рік.

Додатково Tesla перенесла запуск чипа AI5 на середину 2027 року, тож Cybercab використовуватиме апаратну платформу AI4.

Історія компанії вже містить приклади передчасних рішень у розрахунку на автономне майбутнє. У 2021 році Tesla відмовилась від радарів у Model 3 та Model Y, що супроводжувалося зростанням кількості інцидентів. У 2022 році прибрали ультразвукові датчики ще до готовності камерної заміни. Кермо-стік, представлений у 2021 році для Model S та Model X, згодом замінили назад на традиційне кермо. Поворотний важіль також спершу прибрали, а потім повернули в оновлених моделях.

Cybercab має батарею на 35 кВт·год із запасом ходу близько 322 км та індуктивну зарядку. Маск описував виробництво як ближче до споживчої електроніки, з цільовим циклом у 10 секунд на один автомобіль. Орієнтовна ціна – менш ніж 30 000 доларів, і авто призначене виключно для автономної служби таксі. Якщо програмне забезпечення не працює належним чином, транспортний засіб не має альтернативного способу керування.

Голова ради директорів Tesla Робін Денголм припустила, що Cybercab може потребувати керма, однак Маск публічно відкинув цю ідею. Прототипи з кермом помічали під час тестів в Остіні наприкінці минулого року. Крім того, компанія поки що не закріпила за собою торговельну марку Cybercab – дедлайн оскарження сторонньої заявки продовжено до 14 березня, менш ніж за місяць до запланованого старту виробництва.

Таким чином, Tesla запускає серійний автомобіль, який повністю залежить від автономної системи, що все ще перебуває в активній розробці та демонструє суперечливі результати на публічних дорогах.