Літієвий завод Tesla площею понад 1200 акрів, запущений на початку 2026 року в Південному Техасі, опинився під критикою через можливе забруднення довкілля. Підприємство має на меті збільшити виробництво літію для акумуляторів електромобілів, зокрема для моделей Model S і Model X. Про це пише BGR.

Дивіться також Tesla запускає роботаксі ще у двох містах: де можна буде скористатись сервісом

Чи справді завод Tesla забруднює воду в Техасі?

Скарги щодо скидання відходів у дренажну канаву з’явилися ще в січні. У відповідь представники компанії заявили, що ще за рік до цього отримали дозвіл від Техаської комісії з якості довкілля на використання цієї канави для відведення стоків.

Старший менеджер об’єкта в Корпус-Крісті Джейсон Беван у листі від 26 січня зазначив, що компанія відкрита до обговорення з регуляторами. Водночас він наголосив, що діяльність заводу відповідає наявним дозволам. У цей період Tesla також не надала коментарів місцевим медіа.

Компанія намагалася підкреслити свою участь у природоохоронних ініціативах, таких як прибирання узбережжя чи заходи до Дня Землі, заявляючи про прагнення бути "добрим сусідом". Однак місцеві журналісти повідомляли, що стоки виглядали значно гірше, ніж це зазначено в офіційних документах.

Зокрема, консультант із дренажних систем Стів Рей описав воду як дуже темну і каламутну, майже чорну. За його словами, це не було схоже на звичайний потік води, що викликало питання щодо її походження.

Додаткове занепокоєння викликає те, що канава веде до затоки Баффін – екологічно вразливої зони. У разі значного забруднення це могло б мати серйозні наслідки для місцевої екосистеми.

Водночас дві перевірки, проведені регулятором, були закриті ще в лютому. У звітах зазначено, що вода була прозорою, а порушень не зафіксували. Після 26 лютого нових розслідувань щодо цього об’єкта не проводили.

Окремі місцеві чиновники заявили, що не були поінформовані про наявність труби, через яку здійснюється скид. Водночас документи дозволу свідчать, що компанія не мала права використовувати приватні або публічні території для цього, а сама труба, ймовірно, проходить поза дозволеною зоною.

Як пише Autoblog, ситуація ускладнюється тим, що регіон уже стикається з серйозною посухою. У місті Корпус-Крісті введено третій рівень обмежень на використання води – заборонено полив газонів, а миття автомобілів дозволено лише з обмеженим об’ємом води. Рівень дефіциту води на квітень досяг 7,8%.

Ще до запуску заводу повідомлялося, що підприємству потрібно від 400 тисяч до 800 тисяч галонів води на день. За новішими оцінками, споживання може зрости до 8 мільйонів галонів. Це викликало занепокоєння місцевих жителів ще на етапі будівництва.

Проблеми з водою пов’язують і з іншими проєктами, що мають стосунок до Ілона Маска. Наприклад, у районі Бокстаун у Мемфісі мешканці скаржаться на наслідки роботи дата-центру компанії xAI, зокрема через використання газових генераторів.

На цьому тлі ситуація з заводом Tesla може стати частиною ширшої дискусії про вплив великих технологічних компаній на довкілля та ресурси, особливо в регіонах із дефіцитом води.