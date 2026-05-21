Редакція 24 Каналу поспілкувалася з командою GlobalLogic – Senior Specialist, University & Pre-hire Programs, Марʼяною Бучій, та студентами, які долучилися до компанії в лютому 2026 року. Розповідаємо про те, як зараз зайти у сферу, які виклики чекають на початківців і як ШІ змінює підхід до хайрингу.

Ринок праці 2025 – 2026 та "AI-native" покоління

Ще кілька років тому шлях у ІТ виглядав відносно зрозумілим. Отримуєш базові знання в університеті, проходиш курси, а потім перші pet-проєкти, і ось ти вже на позиції junior.

Сьогодні цей шлях виглядає інакше. Дослідження DOU показало, як попит зміщується зі звичайних розробників на фахівців, які розуміють архітектуру та вміють працювати з ШІ-інструментами. На ринку дедалі частіше дискутують про те, що ШІ замінить початківців. А замовники очікують більше, підвищуючи поріг входу в індустрію.

Паралельно з цим великі технологічні компанії продовжують активно наймати молодих спеціалістів. У 2025 році GlobalLogic залучила найбільше початківців серед усіх ІТ-компаній – 359 фахівців. Потреба в талантах нікуди не зникла, а трансформувалася. Ми маємо справу з першим "AI-native" поколінням інженерів, які входять у професію разом із ШІ як інструментом, а не загрозою.

Екосистема освіти як старт

Дискусія про те, чи потрібна вища освіта в ІТ, вічна. Втім, цифри говорять самі за себе: 96% айтівців мають вищу освіту. Компанії одностайні в тому, що ВНЗ дає важливу математичну базу, практичний досвід і формує навичку вчитися, що високо цінується на старті. Тому компанії дедалі активніше працюють із ВНЗ, формуючи майбутніх інженерів ще під час навчання.

Ми співпрацюємо з 10 провідними університетами, маємо 6 навчальних лабораторій і 9 спільних освітніх програм. Найбільше студентів долучаються до компанії з "Львівської політехніки", КПІ ім. Ігоря Сікорського та ЛНУ ім. Івана Франка. Лекції, хакатони, кар’єрні заходи поступово формують пул активних кандидатів, які згодом отримують свої перші офери. Саме так у професію заходять ті, хто ще вчора сидів за студентською партою",

– прокоментувала Марʼяна Бучій.

Перший оффер в епоху ШІ: студенти розповідають, що змінилося сьогодні

Для Богдана Галагуза шлях в ІТ почався після лекції інженерів GlobalLogic, які прийшли до університету. Він записався на курс компанії і саме тоді почав більш серйозно рухатися в бік ІТ. З бекграундом студента прикладної лінгвістики він пройшов три місяці підготовки й кілька етапів інтерв’ю, отримавши в результаті офер.

Я не вважаю, що ШІ повністю замінить початківців. Є багато задач, які потребують ручної перевірки: аналіз поведінки продукту, перевірка з погляду користувача, пошук нетипових багів. Такі речі складно повністю автоматизувати, бо вони часто залежать від контексту,

– пояснює Богдан.

Шлях в ІТ для Анни-Вікторії Юрчишин почався інакше – з дитячого інтересу до техніки та спроб розібратися, як усе працює під капотом. Університет дав їй розуміння внутрішньої логіки комп’ютера, а перший реальний контакт з індустрією стався через події GlobalLogic: відкриті лекції, день відкритих дверей, спілкування з інженерами.

Найскладнішим у процесі входу в ІТ для неї виявився не ШІ і не конкуренція, а банальна перевтома. Адже співбесіди вона проходила разом зі складанням іспитів. Анна-Вікторія так само впевнена, що ШІ не здатен повністю замінити людину:

Я працюю в Embedded-напрямі (вбудовані системи). Тут важливою є фізична робота, яку ШІ виконати не може – ті ж дроти підʼєднати. Також з метою збереження конфіденційності його не всюди можна використовувати. Для тестування і перевірки правильності все одно потрібна людина. Новачки активно долучаються до таких завдань. Це зберігає час досвідчених розробників для складніших завдань і дає старт новим людям, яких у Embedded значно менше, ніж у стандартній розробці ПЗ,

– говорить Анна-Вікторія.

Остаточним "за" ставати на шлях інженера для Дмитра Блащака стало прагнення створювати щось нове й знаходити відповіді там, де їх одразу немає. Університет дав базу у програмуванні, а перший практичний досвід студент отримав на спільних івентах з GlobalLogic і заняттях у компанії – так і дійшло до оферу.

В історії Дмитра ШІ став значним прискорювачем. Він використовував його як навігатор у навчанні, щоб структурувати інформацію та будувати план підготовки: "ШІ суттєво допоміг мені увійти в IT. Він дозволив учитись швидше та ефективніше, ніж це було б самостійно. Але штучний інтелект точно не замінить людину, яка мислить нестандартно і постійно, й не вигадає рішення з нуля".

Junior 2.0: як змінюється підхід до найму

Попри загальні побоювання ринку, історії тих, хто заходить в ІТ сьогодні, звучать оптимістично. У більшості випадків ШІ став інструментом, який допоміг швидше розібратися в професії та зробити перші кроки.

Це підтверджують і плани компаній. У 2026 році GlobalLogic планує залучити втричі більше молодших фахівців. Водночас у компанії наголошують, що сучасний початківець має бути спеціалістом із базовим практичним досвідом, розумінням процесів розробки та здатністю самостійно розвʼязувати типові задачі.

Щодо актуальних напрямів, то найбільше молодших спеціалістів приєдналися до QA/Engineering. Початківці найчастіше долучаються до проєктів у таких індустріях: телекомунікації, виробництво, охорона здоровʼя та фінанси. Водночас залишаються ніші, де попит значно перевищує пропозицію: C / Embedded, networking, automation testing. Також активно шукають спеціалістів у сферах Machine Learning/AI і Data Engineering. Сьогодні в компанії понад 140 відкритих позицій, з яких близько 30 – для фахівців із досвідом до року.

Навички роботи з ШІ є важливими. Але ще важливішими є вміння виокремити задачі, які можна передати штучному інтелекту, а які ні; правильна постановка задач і здатність валідувати його результати. Без гарної технічної бази та практичного досвіду це неможливо. Тож ШІ не замінить початківців – він стане дієвим асистентом для тих, хто розбереться, як ним правильно користуватися. І зараз ідеальний час для таких спеціалістів, щоби почати карʼєру в ІТ,

– пояснює Марʼяна.

детальніше про GlobalLogic

GlobalLogic – це велика міжнародна IT-компанія, яка спеціалізується на цифровій інженерії, розробці програмного забезпечення, хмарних сервісах, автомобільних технологіях, штучному інтелекті та embedded-системах. Компанія входить до групи Hitachi і працює як глобальний аутсорсинговий та R&D-партнер для великих корпорацій. Серед напрямків – автомобільна електроніка, медичні системи, телекомунікації, фінансові технології, медіаплатформи та промислова автоматизація.

В Україні GlobalLogic працює вже понад 20 років. Компанія має офіси у Львові, Києві, Харкові, Миколаєві та інших містах. Український підрозділ є одним із найбільших інженерних хабів GlobalLogic у Європі. За даними компанії, у 2026 році в Україні працює понад 5500 інженерів, пише European Business Association.

Українські спеціалісти GlobalLogic працюють над сотнями міжнародних проєктів. Компанія заявляє про приблизно 500 активних проєктів для глобальних клієнтів із США, Великої Британії, Німеччини, Японії та інших країн. Важливий напрямок останніх років – автомобільне програмне забезпечення. Наприклад, у 2026 році GlobalLogic оголосила про поглиблення співпраці з Elektrobit для створення платформ програмно-керованих автомобілів і систем автопілоту.

Після початку повномасштабної війни компанія активно перебудувала свою роботу в Україні. Вона інвестувала у резервну інфраструктуру, системи автономного живлення, релокацію співробітників і віддалений формат роботи. Також GlobalLogic запустила програми підтримки ветеранів та працівників, які повертаються зі служби в ЗСУ.

Як ШІ вплинув на ІТ-сферу по всьому світу?

Штучний інтелект дуже швидко став системним і дуже помітним. Він змінив саму модель розробки програмного забезпечення. Те, що раніше робили молодші програмісти, тестувальники чи контент-спеціалісти вручну, тепер дедалі частіше автоматизується через ШІ-асистентів на кшталт ChatGPT, Copilot або власних корпоративних платформ.

Сьогодні ШІ використовується для генерації коду, автоматичного тестування, аналізу логів, створення документації, перекладу, обробки даних і навіть проєктування інтерфейсів. Це суттєво підвищує продуктивність інженерів. Один спеціаліст може виконувати більше роботи, ніж кілька років тому. Через це компанії почали переглядати потребу у великій кількості junior-фахівців і частині "рутинних" посад.

Особливо сильно зміни торкнулися аутсорсингового ринку. Великі компанії почали продавати клієнтам не просто "людські години", а підсилену продуктивність. Наприклад, сама GlobalLogic активно просуває рішення VelocityAI та ШІ-інструменти для автоматизації розробки.

Чи винен ШІ у масових звільненнях у американських IT-компаніях?

Твердження, що масові звільнення в американському ІТ сталися лише через ШІ, є спрощенням. Як ми проаналізували, причин було кілька.

По-перше, у 2020 – 2022 роках технологічні компанії масово переоцінювали майбутнє зростання. Під час пандемії попит на онлайн-сервіси, хмарні продукти, доставку та цифрові платформи різко зріс. Через це компанії на кшталт Meta, Google, Amazon та Microsoft почали наймати величезну кількість співробітників, розраховуючи, що такий ріст триватиме роками.

Коли економіка охолола, ставки кредитування у США різко виросли, а інвестори почали вимагати прибутковості замість "росту будь-якою ціною", компанії перейшли до скорочень витрат. Саме це стало головною причиною перших великих хвиль звільнень у 2022 – 2024 роках.

По-друге, ринок перенаситився junior-спеціалістами. Під час IT-буму величезна кількість людей пішла на курси програмування, тестування та веброзробки. Коли ринок сповільнився, компанії перестали активно наймати новачків. Це добре видно навіть за обговореннями в українській IT-спільноті на Reddit, де користувачі скаржаться на різке скорочення стажувань та вимогливі вакансії для junior-фахівців.

І лише по-третє, ШІ став каталізатором оптимізації. Технологічні компанії побачили, що можуть скорочувати частину персоналу без критичного падіння продуктивності, якщо інтегрують ШІ-інструменти у робочі процеси. Особливо це стосується технічної підтримки, QA, контент-модерації, базової аналітики та junior-рівня розробки.

Тобто, можемо зробити висновок, що ШІ не є єдиною причиною кризи на ІТ-ринку. Він скоріше прискорив процеси, які вже почалися через економічне охолодження, перенайм під час пандемії та зміну бізнес-моделей технологічних компаній.