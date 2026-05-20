Дослідники у сфері цифрової приватності заявили, що десятки компаній, які займаються збором і продажем персональної інформації, використовують маніпулятивні методи, аби користувачам було складніше заборонити використання своїх даних. Про це пише 9to5mac.

Як компанії ускладнюють видалення персональних даних?

Йдеться як про брокерів даних, так і про великі компанії у сфері штучного інтелекту та соціальних мереж. Серед фігурантів дослідження згадуються Google, Meta та OpenAI.

Аудит провели фахівці, які проаналізували механізми відмови від збору даних у 38 великих компаній, включаючи AI-сервіси, сайти знайомств і так званих data brokers – компанії, що скуповують інформацію про користувачів із різних джерел.

Такі брокери отримують персональні дані через мобільні застосунки, вебсайти, рекламні платформи та навіть шляхом автоматичного збору інформації з відкритого інтернету. Після цього дані структурують і продають іншим компаніям для реклами, маркетингу або створення цифрових профілів користувачів.

Фейкові форми та приховані кнопки?

Під час дослідження експерти виявили низку сумнівних практик, які ускладнюють користувачам контроль над власною інформацією.

Серед найпоширеніших методів:

форми "відмови", які фактично не дозволяють заборонити продаж даних;

посилання, заховані в дрібному тексті або відсутні на головних сторінках;

необхідність заповнювати кілька різних форм для одного запиту;

вимога створити акаунт або оформити платну підписку перед видаленням даних.

Особливу увагу автори звіту приділили компаніям, які працюють із великими мовними моделями та AI-системами.

У звіті зазначається, що Google, Meta та OpenAI не надають чітких і помітних інструментів для відмови від передачі чи продажу персональної інформації через головні сторінки або політики конфіденційності.

Окремо дослідники згадали механізм OpenAI.

За їхніми словами, форма компанії не містить прямої можливості заборонити продаж або передачу персональних даних. Замість цього користувачам пропонується опція "видалення особистої інформації з відповідей ChatGPT".

На думку експертів, це стосується лише фільтрації контенту у відповідях чат-бота, а не видалення самих даних із внутрішніх систем або наборів для навчання моделей.

При цьому представник OpenAI Шейн Бауер заявив, що компанія "не продає дані користувачів". Водночас він визнав, що OpenAI може передавати обмежений обсяг інформації маркетинговим партнерам для таргетованої реклами та поведінкового аналізу.

Саме ця суперечність і стала однією з причин критики з боку авторів дослідження.

Найбільше претензій – до брокерів даних

Найгірші результати, за словами дослідників, показали сервіси пошуку інформації про людей – так звані people-search brokers. Серед них згадуються платформи Spokeo, Whitepages та National Public Data.

Автори звіту стверджують, що ці сервіси взагалі не пропонують повноцінної можливості заборонити продаж персональних даних. Натомість користувачам дозволяють лише видаляти окремі сторінки вручну – по одному URL за раз.

При цьому компанії не гарантують, що інформація не з'явиться повторно або не буде продовжувати продаватися в майбутньому.

Дискусія навколо цифрової приватності посилюється

Публікація дослідження знову загострила дискусію про необхідність жорсткішого регулювання ринку персональних даних у США.

Автор матеріалу 9to5Mac Бен Лавджой заявив, що сама модель бізнесу брокерів даних "не повинна існувати". Він також зазначив, що ситуація демонструє потребу у федеральному законодавстві, подібному до європейського GDPR – регламенту, який встановлює суворі правила обробки персональної інформації та передбачає значні штрафи за порушення.

На тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту та систем збору даних питання цифрової приватності стає дедалі важливішим. Особливо з огляду на те, що багато користувачів часто навіть не знають, які саме дані про них збираються, кому продаються та як використовуються надалі.