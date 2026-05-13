Нова хвиля популярності інструментів на основі штучного інтелекту породила доволі незвичну поведінку серед програмістів. Дедалі більше розробників буквально носять свої ноутбуки з трохи прочиненою кришкою, аби не переривати роботу AI-агентів, які виконують фонові завдання – від генерації коду до запуску складних автоматизованих сценаріїв. Про це пише Business Insider.

Чому розробники не закривають свої ноутбуки?

На перший погляд це виглядає дивно. Але причина цілком прагматична: закриття кришки на більшості ноутбуків автоматично переводить пристрій у сплячий режим, що зупиняє виконання процесів. Для розробників, які використовують агентів для тривалих обчислень або написання коду, це означає перерваний процес, втрату часу та необхідність запускати все заново.

Business Insider поспілкувався з вісьмома програмістами, які практикують такий підхід навіть у публічних місцях. Реакція аудиторії виявилася бурхливою: частина читачів назвала це кумедним, інші – симптомом надмірної залежності від AI-інструментів.

Один із коментаторів саркастично зауважив: "Штучний інтелект нас поглинає, якщо ми навіть не знаємо, як залишити ноутбук увімкненим у закритому стані".

Які технічні рішення вже існують?

Попри популярність "напіввідкритого" методу, технічна спільнота швидко нагадала про наявність альтернатив.

Як пише Mind studio, одним із найпоширеніших рішень для користувачів macOS є команда "caffeinate" в терміналі. Вона дозволяє тимчасово заблокувати перехід системи в режим сну. Цей інструмент давно використовується для презентацій або тривалих фонових задач. Однак для менш досвідчених користувачів робота через командний рядок може бути незручною.

Інший варіант – режим Clamshell Mode, який дає змогу працювати із закритим ноутбуком за умови підключення зовнішнього дисплея або відповідного аксесуара. Колишній співробітник OpenAI Вілл ДеП'ю напівжартома запропонував використовувати спеціальні USB-C-заглушки, що імітують підключений монітор. За його словами: "Приємно мати фізичний контроль над тим, чи увімкнений ваш ноутбук".

Також користувачі можуть змінювати параметри енергозбереження в системних налаштуваннях macOS. Наприклад, опція запобігання автоматичному переходу в сон при вимкненому дисплеї дозволяє підтримувати активність комп'ютера, якщо він підключений до живлення.

Сторонні застосунки стали компромісом

Серед популярних рішень окреме місце займає застосунок Amphetamine для macOS, який дозволяє легко налаштовувати сценарії, за яких комп'ютер залишається активним.

Учень старших класів Арав Джайн розповів Business Insider, що дізнався про такі інструменти лише нещодавно: "Є інструменти на кшталт Amphetamine, але я дізнався про них буквально вчора".

UX-дизайнер Андреас Крушакін-Лібоска визнав, що просто не знав про такі можливості. За його словами, проблема полягає не у відсутності рішення, а в тому, що додаткові налаштування створюють "занадто багато тертя" в щоденній роботі.

Він пояснив, що ідеальний спосіб має бути "простим, чистим і не відволікати мене від і без того насиченого дня".

Це більше, ніж технічна дрібниця

Для багатьох розробників цей дивний тренд став відображенням масштабних змін у професії.

Розробник Джефф Чан поділився історією, як на конференції змушений був залишити ноутбук трохи відкритим під час роботи з AI-агентом через смартфон. Він навіть попередив родину: "Не закривайте ноутбук".

Пізніше, після зміни налаштувань, він зіткнувся з іншою проблемою – пристрій переставав тримати з'єднання з Wi-Fi у закритому стані. Лише встановлення стороннього ПЗ вирішило проблему. Коментуючи активну дискусію довкола цієї теми, Чан зазначив: "Це зачіпає нерв багатьох розробників. У їхній роботі відбуваються масштабні зміни".

Схоже, йдеться не лише про технічну незручність. Масове впровадження AI-агентів змінює повсякденні звички програмістів, змушуючи адаптувати навіть базові сценарії роботи з ноутбуками.

А поки виробники операційних систем і компанії на кшталт OpenAI лише натякають на майбутні інтегровані рішення для своїх агентів, напіввідкрита кришка залишається простим, хоч і дещо кумедним символом нової епохи програмування.