Що таке Googlebook?

Поява Googlebook ознаменувала перехід від звичайної операційної системи до глибокої інтеграції штучного інтелекту, який компанія назвала дуже знайомо – Gemini Intelligence. За словами розробників, цей пристрій розроблений з нуля для максимальної інтеграції з екосистемою Android і технологіями ШІ. 24 Канал зібрав усе, що потрібно знати про новинки.

Хоча офіційна назва операційної системи поки не була оголошена, ми можемо припустити, що це буде секретний проєкт Aluminium OS, який злили в мережу 12 травня, але не показали на презентації.

Googlebook – нова категорія ноутбуків, створена з користю Gemini в основі, розроблена для безперебійної роботи з пристроями у вашому житті та оснащена преміальним обладнанням,

– прокоментував анонс на сайті Google старший директор з питань ноутбуків і планшетів Алекс Кушер.

Нам поки що не показали Googlebook повністю й у деталях, а лише обережно продемонстрували деякі його частини – кути, окремі елементи, корпус у майже закритому вигляді.



Googlebook / Зображення Google



Інтелектуальне керування та Magic Pointer

Однією з ключових особливостей новинки став інструмент Magic Pointer, розроблений спільно з командою DeepMind. Це інтелектуальний курсор, який розуміє контекст того, що відбувається на екрані й дозволяє вам взаємодіяти з цим контентом – текстом, зображеннями, документами тощо. Достатньо лише "похитати" мишкою, і система запропонує варіанти дій залежно від контенту.

Розробники в деталях розповіли про нову функцію: дивіться відео

Наприклад, можна навести курсор на дату в електронному листі, щоб миттєво створити зустріч, або виділити два зображення (наприклад, фото порожньої кімнати та дивана в магазині), щоб ШІ візуалізував їх разом, або "захопити" частину рецепта, щоб додати його інгредієнти в список покупок, показує 9to5google.

Дослідники прагнули використовувати ШІ, "щоб допомогти курсору не лише зрозуміти, на що він вказує, а й чому це важливо для користувача", кажуть представники DeepMind. Magic Pointer дозволяє перетворювати пікселі на об'єкти, з якими можна взаємодіяти: наприклад, стоп-кадр у відео про подорожі може миттєво стати посиланням для бронювання ресторану.

Приклад роботи Magic Pointer: дивіться відео

Персоналізація через Create My Widget

Ще однією важливою функцією є Create My Widget. Це генеративний інтерфейс, який дозволяє користувачам створювати власні віджети за допомогою звичайних текстових запитів. Gemini може збирати інформацію з різних джерел: пошти Gmail, календаря та інтернету, формуючи єдину панель керування.

Наприклад, якщо ви плануєте поїздку, ШІ може зібрати дані про квитки, готелі та навіть встановити таймер зворотного відліку безпосередньо на робочому столі.

Як працює функція Create My Widget: дивіться відео



Googlebook / Зображення Google

Тісна інтеграція з екосистемою Android

Googlebook спроектований так, щоб стати продовженням вашого смартфона. Функція Cast My Apps дозволяє транслювати будь-які додатки з телефона на великий екран ноутбука в один клік. Це дозволяє, наприклад, швидко замовити їжу або пройти урок у Duolingo, не відволікаючись від основної роботи на комп'ютері.

Також реалізована система Quick Access, яка дає можливість переглядати, шукати та вставляти файли зі смартфона безпосередньо через файловий менеджер лептопа без необхідності попереднього перенесення даних.



Googlebook / Зображення Google

Апаратне забезпечення і дизайн

Google співпрацює з провідними виробниками, серед яких Acer, ASUS, Dell, HP та Lenovo, пише AndroidAuthority. Усі пристрої цієї категорії будуть виготовлені з преміальних матеріалів та матимуть характерний елемент дизайну – Glowbar (світлову панель), яка є одночасно функціональною та естетичною. Цікаво, що серед партнерів на старті відсутня компанія Samsung, хоча раніше з'являлися чутки про розробку Galaxy Book на базі Android.



Світловий індикатор, імовіроно, показуватиме сповіщення / Фото Google

Щодо технічної начинки, віцепрезидент Google Джон Малетіс підтвердив, що платформа підтримуватиме процесори від Intel, Qualcomm та MediaTek. Це означає, що система працюватиме як на архітектурі x86, так і на енергоефективних ARM-чипах, таких як серія Snapdragon X, пише 9to5google. Малетіс також зазначив, що розробники зараз займаються переосмисленням багатьох звичних функцій, через що деякі з них можуть змінитись або зникнути:

Ми переосмислюємо так багато всього,

– додав Джон Малетіс.

Доля Chromebook

З появою Googlebook виникає логічне запитання щодо майбутнього лінійки Chromebook. Google запевнила, що продовжуватиме підтримувати існуючі пристрої протягом їхнього 10-річного циклу оновлень. Багато сучасних моделей Chromebook також отримають можливість перейти на новий інтерфейс Googlebook у майбутньому. Проте компанія поки що не підтвердила, чи будуть випускатися нові моделі саме під брендом Chromebook після запуску новинок восени 2026 року.

Chrome OS – це окремий сценарій використання, і він залишиться,

– прокоментував президент екосистеми Android Самір Самат в інтерв'ю виданню AndroidAuthority.

Очікується, що перші серійні зразки Googlebook надійдуть у продаж восени 2026 року, а більше технічних деталей буде розкрито ближче до дати релізу.



Всі деталі Googlebook / Зображення Google

Android 17 засяє у світлі Gemini Intelligence: всі нові функції та зміни

Корпорація Google також офіційно представила кілька нових функцій та змін у майбутньому Android 17, зокрема ширше розкрила концепцію Gemini Intelligence – нову парадигму розвитку, яка перетворює смартфон на платформу для персональних ШІ-агентів. Тепер це не просто набір додатків, а система, що розуміє контекст дій користувача та здатна самостійно виконувати складні завдання.

Оскільки Android переходить від операційної системи до інтелектуальної системи, ваші пристрої стають ще кориснішими завдяки оновленням, які заощадять ваш час,

– прокоментувала віцепрезидентка з управління продуктами Мінді Брукс.

Оновлений дизайн Material 3 Expressive

Однією з найпомітніших візуальних змін стане оновлення дизайну Material 3 Expressive, пише AndroidAuthority. В Android 17 з'явиться значно більше ефектів розмиття в елементах інтерфейсу: від панелі регулювання гучності до меню живлення та сповіщень на заблокованому екрані.

Крім того, користувачі нарешті отримають повний контроль над палітрою Material You. Новий повзунок вибору кольору дозволить вручну налаштовувати відтінки акцентів, а спеціальні пресети – "Neutral" (нейтральний), "Soft" (м'який), "Bright" (яскравий) та "Bold" (сміливий) – допоможуть регулювати інтенсивність кольорової схеми.



Так виглядатиме Android 17 / Фото 9to5google/Скриншот 24 Каналу



Як помітив раніше 24 Канал, в соцмережах існувало побоювання, що Android перетвориться на iOS з її Liquid Glass, оскільки в запрошенні на презентацію всі побачили напівпрозорого робота, але компанія швидко запевнила, що цього не буде. Вона не збрехала: аналога "рідкого скла" не буде, але ті чи інші "вайби", які ніби натхненні ним, усе ж можна вловити.



Так виглядатиме Android 17 / Фото AndroidAuthority/Скриншот 24 Каналу



Нові емодзі

Важливою частиною візуального оновлення є перехід до 3D-емодзі. Колекція Noto 3D містить понад 4 000 оновлених символів, які мають ефект глибини та виглядають менш "мультяшними" порівняно з попередніми версіями, повідомляє AndroidAuthority.

Ці 3D-емодзі додають нотку фізичності та допомагають подолати цифровий розрив. Це різниця між отриманим повідомленням і відчутною присутністю,

– пояснюють у Google.

Нові емодзі трохи перемалювали, але великої різниці ви не помітите: дивіться відео

Google just gave emoji a massive glow up



Meet “Noto 3D” - Google’s new generation of 3D emoji coming to Android & Pixel phones later this year.



What changed:

• Nearly 4,000 redesigned emoji

• Full 3D depth, lighting & textures

• More expressive animations

• Designed to… pic.twitter.com/J1KkiewBOK — Tech Ultimatum (@TechieUltimatum) May 12, 2026

Gemini Intelligence

Функціональне ядро Gemini Intelligence включає декілька інноваційних інструментів. Функція "Rambler" у клавіатурі Gboard використовує багатомовні моделі Gemini для обробки голосового введення, пише AndroidAuthority. Вона автоматично видаляє слова-паразити, повтори та виправляє помилки диктовки в реальному часі, створюючи ідеально структурований текст. Імовірно, як і багато подібних функцій, українською це не працюватиме.

Як працює функція Rambler: дивіться відео

Також з'явиться "Create My Widget", про який ми говорили в контексті ноутбуків. Нагадаємо, це інструмент, що дозволяє створювати унікальні віджети за допомогою текстового опису. Користувач може просто попросити: "Створи віджет, який показує прогноз швидкості вітру та ймовірність дощу", і система згенерує відповідний елемент інтерфейсу.

Як працює Create My Widget у випадку смартфона: дивіться відео

Особливу увагу приділено автоматизації. Gemini тепер може аналізувати вміст екрана або фотографії для виконання дій. Наприклад, зробивши знімок рекламного буклета туристичного туру, можна попросити ШІ: "Знайди схожий тур на Expedia для групи з шести осіб". Також Gemini у Chrome зможе самостійно заповнювати складні форми та бронювати місця на парковках чи прийоми до лікаря.

Як працює ця функція: дивіться відео

Безпека: нові функції верифікації, пошуку та інше

Безпека в Android 17 виходить на новий рівень. Система отримає функцію верифікації ОС, яка підтверджуватиме, що на пристрої встановлено офіційну версію Android, а не шкідливу модифікацію.

Ці зловмисні версії створені, щоб обдурити вас, імітуючи офіційну ОС, таємно компрометуючи цілісність вашого пристрою,

– попереджає компанія.

Окрім цього, функція "Позначити як втрачений" у Find Hub тепер вимагатиме біометричну автентифікацію навіть у разі, якщо злодій знає PIN-код смартфона.

Також Android 17 автоматично блокуватиме підроблені банківські дзвінки, перевіряючи їх через офіційні додатки фінансових установ.

Функція Screen Reactions і покращення для Instagram

Для творців контенту Google підготувала функцію "Screen Reactions". Вона дозволяє одночасно записувати зображення з екрана та відео з фронтальної камери, автоматично накладаючи реакцію користувача на контент.

А завдяки партнерству з Meta, додаток Instagram отримає підтримку Ultra HDR, нічний режим Night Sight та покращену стабілізацію відео безпосередньо в інтерфейсі камери.

Зробіть паузу з Pause Point

Для боротьби із залежністю від смартфонів запроваджується функція "Pause Point". Якщо користувач занадто довго гортає стрічку соцмереж, система запропонує зробити 10-секундну перерву для дихальних вправ або інших дій. Щоб вимкнути це нагадування, доведеться перезавантажувати телефон, що має стимулювати усвідомлене використання гаджета.



Тепер смартфон може нагадати вам про відпочинок / Фото AndroidAuthority/Скриншот 24 Каналу

Очікується, що перші функції Gemini Intelligence стануть доступними для власників смартфонів Pixel та флагманів Samsung уже цього літа, а ширше розгортання на інші пристрої відбудеться до кінця року.

Android Auto

Android Auto також отримує редизайн Material 3 Expressive – нові шрифти, анімації, шпалери тощо. Очікується й підтримка віджетів. Перероблений імерсивний навігаційний модуль Google Maps буде ключовою частиною цього оновлення з повним екраном від краю до краю.



Android Auto / Фото Google

Технологія працюватиме на таких автомобілях, як BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Škoda, Tata та Volvo, пише 9to5google. Вони отримають відео у форматі Full HD з частотою 60 кадрів на секунду. Автомобілі BMW, Genesis, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Škoda, Tata та Volvo отримують просторовий звук завдяки Dolby Atmos.

Новий дизайн отримають інтеграції YouTube Music, Spotify та інших медіадодатків.

Функції Gemini Intelligence на підтримуваних телефонах можна буде отримати через Android Auto пізніше цього року.Доступні функції включають відповіді Magic Cue та автоматизацію додатків, наприклад, для замовлення їжі.

Що можна про все це сказати: погляд 24 Каналу

Багато з цих функцій та оновлень виглядають дрібними, хоча інші можуть стати дійсно чимось корисним і великим. Очевидно, що нам показали лише маленьку частину того, що компанія приготувала, оскільки попереду на нас ще чекає значно масштабніша конференція I/O 2026, де анонсів буде більше.

Найбільш цікавим поки що виглядає Googlebook, оскільки Gemini Intelligence явно позичив свою назву в Apple Intelligence. Однак останній пропонує буквально революційну функцію кастомних віджетів, у які можна напхати всього, чого душа забажає. Також цікаво виглядає функція Rambler, але нам лише залишається сподіватися, що це працюватиме українською, бо, чесно кажучи, вбудоване розпізнавання мови могло б бути кращим.