Куди зникають гігабайти?

Останнім часом власники комп'ютерів почали помічати, що Google Chrome став споживати значно більше дискового простору, ніж зазвичай. Згідно зі звітом Neowin, у системних папках браузера виявили масивний файл під назвою weight.bin, розмір якого становить близько 4 гігабайтів. Це відкриття викликало хвилю обурення в технологічній спільноті, адже завантаження відбувалося без відома власників пристроїв.

Як виявилося, цей файл є частиною Gemini Nano – найменшої версії сімейства моделей штучного інтелекту від Google. Компанія інтегрує ці інструменти безпосередньо в браузер для роботи таких функцій, як допомога в написанні текстів, автоматичне заповнення форм, створення коротких переказів сторінок, розпізнавання фішингових атак та інтелектуальне групування вкладок.

Основний аргумент Google полягає в тому, що локальне розгортання моделі дозволяє обробляти дані безпосередньо на пристрої, що теоретично краще для приватності, оскільки запити не надсилаються на хмарні сервери, повідомляє Tom's Guide.

Проте ціна такої приватності для багатьох користувачів виявилася занадто високою. Експерт із безпеки Александер Ханфф, відомий у мережі як That Privacy Guy, гостро розкритикував такі дії корпорації.

Google Chrome проникає в машини користувачів і записує на диск 4-гігабайтний файл локальної моделі ШІ, не запитуючи про це,

– прокоментував Ханфф.

Він додав, що "у налаштуваннях Chrome немає жодного прапорця", який би дозволив не завантажувати модель ШІ на 4 гігабайти. Особливо критичною ситуація є для власників ноутбуків із накопичувачами об'ємом 128 – 256 гігабайтів, де 4 гігабайти – це суттєва частка пам'яті, порівнянна з розміром повнометражного фільму.

Чи можна це видалити?

Спроби користувачів самостійно звільнити місце часто закінчуються невдачею. Якщо просто видалити файл weight.bin, браузер може розцінити це як помилку системи та автоматично завантажити його знову під час наступного запуску, пише news9live.

Це свідчить про те, що інсталяція є навмисно стійкою. Щоб знайти цей файл на Windows, потрібно активувати відображення прихованих папок і перейти за шляхом: C:\Users[ім'я користувача]\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\OptGuide\OnDeviceModel.

Для того, щоб остаточно позбутися моделі, користувачам доводиться вдаватися до складних маніпуляцій. Один зі способів – це вимкнення експериментальних налаштувань за адресою chrome://flags, де потрібно знайти та деактивувати пункти "Enables Optimization Guide On Device" та "Prompt API".

Для користувачів Windows іноді вимагається навіть редагування реєстру, що є складним завданням для пересічного власника ПК і часто потребує особливих навичок. Джанет Гаррісон, оглядачка Startup Fortune, зазначає, що система оновлень компонентів Chrome, яка створювалася для патчів безпеки, тепер використовується для розгортання важких функцій ШІ, що є сумнівним розширенням її призначення.

Масштаби впливу

Окрім проблем із пам'яттю, експерти вказують на величезний енергетичний слід цієї ініціативи. Враховуючи, що Chrome має близько 3,5 мільярда активних користувачів, завантаження 4-гігабайтного файлу навіть на 10 відсотків пристроїв призведе до передачі 1,4 ексабайтів даних. На кожний переданий гігабайт витрачається приблизно 0,06 кіловат-годин електроенергії. Таким чином, загальне споживання електрики для розгортання моделі може бути еквівалентним річному забезпеченню енергією десятків тисяч будинків.

З юридичного погляду, дії Google також виглядають сумнівно. В Європейському Союзі діє Директива про електронну приватність (ePrivacy Directive), стаття 5(3) якої прямо забороняє зберігання інформації на пристрої користувача без його "попередньої, вільно наданої, конкретної, поінформованої та недвозначної згоди". Приховане встановлення Gemini Nano порушує фактично кожен із цих критеріїв.

Що у підсумку

Ця ситуація демонструє новий тренд у технологічній індустрії: перехід до локальних обчислень ШІ. Хоча це обіцяє швидші відповіді та роботу в офлайн-режимі, воно водночас перекладає витрати на зберігання та обробку даних із корпоративних дата-центрів на залізо звичайних користувачів, часто без їхнього відома.

Вам буде цікаво дізнатися: що відомо про Gemini Nano

Gemini Nano – це найкомпактніша модель зі сімейства штучного інтелекту Gemini від Google. Сімейство Gemini складається з чотирьох моделей – Nano, Flash, Pro та Ultra, кожна з яких призначена для завдань зростаючої складності.

Gemini Nano – це мала мовна модель, яка особливо добре справляється з текстовими завданнями: може пропонувати відповіді в чатах, складати повідомлення та багато іншого. Нові версії Gemini Nano є мультимодальними – тобто вони розуміють не лише текст, а й зображення та аудіо, пояснює Android Authority.

Чим особлива версія Gemini Nano

Головна відмінність Gemini Nano від інших моделей сімейства полягає в тому, що вона працює безпосередньо на пристрої. Перевага Gemini Nano полягає в тому, що модель працює на самому пристрої і не надсилає жодних даних на сервери Google.

Більше того, Gemini Nano функціонує навіть без активного підключення до інтернету. Це забезпечує вищу швидкість відповідей і кращу конфіденційність, адже більшість онлайн-платформ ШІ використовує дані користувачів для навчання майбутніх моделей.

З точки зору технічної архітектури, Gemini Nano запускається через системний сервіс Android під назвою AICore, який забезпечує виконання генеративного ШІ локально, усуваючи серверні запити. Хоча це й прибирає мережеву затримку, швидкість роботи залежить від апаратного забезпечення конкретного пристрою. AICore також ізолює кожен запит і не зберігає записів вхідних даних чи результатів після їх обробки, щоб захистити конфіденційність користувача, зазначає команда розробників на сторінці Android Developers.

Де застосовується Gemini Nano

На практиці Gemini Nano використовується в цілій низці функцій на смартфонах:

Застосунок Recorder використовує Gemini Nano для створення зрозумілого резюме з розмов, інтерв'ю, презентацій та лекцій.

Magic Compose у Google Messages генерує запропоновані відповіді на основі останніх 20 повідомлень у розмові та пропонує різні стилі написання – офіційний, збуджений, невимушений і навіть шекспірівський.

Застосунок Pixel Screenshots використовує Gemini Nano для вилучення та ідентифікації важливої інформації зі скріншотів, дозволяючи шукати збережені рецепти чи адреси звичайною мовою, як показує пояснення на сайті Google Store.

Важливою сферою застосування є також доступність і безпека. Функція TalkBack для людей із порушеннями зору отримала підтримку Gemini Nano і тепер надає більш детальні описи зображень, наприклад, розповідаючи про одяг під час онлайн-шопінгу. Крім того, Gemini Nano забезпечує виявлення шахрайства під час дзвінків у реальному часі – телефон може ідентифікувати патерни розмов, типові для шахраїв, і негайно сповіщати користувача.

Gemini Nano для розробників

Для розробників Gemini Nano доступна через ML Kit GenAI APIs. За допомогою цих API можна підсумовувати документи обсягом до 3000 слів англійською, уточнювати стиль повідомлень (офіційний або невимушений), а також генерувати заголовки, метадані чи альтернативні описи зображень. Оскільки все виконується на пристрої, жодні дані – включаючи вхідні запити та результати – не покидають пристрій і не потребують хмарних витрат, зазначає InfoQ.

З виходом Pixel 10 найновіша версія Gemini Nano отримала підтримку чіпа Tensor G5 – найбільшого апаратного оновлення від Google – що робить усі функції ШІ на пристрої ще швидшими і енергоефективнішими.

Таким чином, Gemini Nano є ключовим елементом стратегії Google у розвитку локального ШІ на мобільних пристроях, поєднуючи конфіденційність, автономну роботу та широкий спектр практичних можливостей.