Чому Google вирішив змінити класичний дизайн і як це вплине на користувачів?

Протягом багатьох років користувачі браузерів спостерігали, як традиційна горизонтальна панель вкладок стає переповненою, що значно ускладнює навігацію. У відповідь на цей виклик Google офіційно запровадила підтримку вертикальних вкладок, які тепер відображаються у бічній панелі, а не у верхній частині вікна, пише Mashable.

Такий підхід дозволяє бачити повні назви сторінок, що є критично важливим для тих, хто змушений одночасно тримати відкритими десятки ресурсів, відзначає сам Google у своєму блозі. Активувати нову функцію досить просто: достатньо натиснути правою кнопкою миші на будь-якому вікні браузера та обрати опцію, що відповідає за вертикальне відображення.



Як увімкнути вертикальні вкладки в Google Chrome / Скриншот 24 Каналу/Google

Окрім покращення видимості заголовків, новий формат значно спрощує організацію груп вкладок. Бічне розташування створює чистіший і структурований робочий простір, допомагаючи ефективніше перемикатися між різними завданнями.



Хоча подібні рішення вже давно існують у конкурентів, наприклад, у Microsoft Edge, поява такої можливості в Chrome є знаковою подією через величезну аудиторію цього браузера.

Інші оновлення

Паралельно з оновленням навігації, Google суттєво переглянула підхід до споживання текстового контенту. Компанія представила повносторінковий інтерфейс для режиму читання, пише Neowin. Якщо раніше цей інструмент працював лише як бічна панель, то тепер він пропонує повноцінне занурення в текст.

Щоб активувати цей досвід, користувачу потрібно натиснути правою кнопкою миші на вебсторінці та вибрати відповідний пункт у меню. Це дозволяє миттєво прибрати всі зайві елементи, включаючи рекламу та відволікаючий візуальний шум. Результатом є максимально чисте середовище, орієнтоване виключно на текст, що сприяє глибокому читанню та кращій концентрації уваги.

Ці зміни свідчать про те, що розробники Chrome роблять ставку на гнучкість і адаптивність інтерфейсу. Користувачі отримують більше контролю над тим, як вони структурують інформацію та мінімізують чинники, що заважають роботі. Поєднання вертикальних вкладок з удосконаленим режимом читання підкреслює прагнення Google зробити вебперегляд максимально ефективним.

В умовах зростаючої конкуренції між браузерами такі функції допомагають Chrome залишатися актуальним інструментом для сучасних робочих процесів.

Нові можливості почали з'являтися у десктопній версії браузера з вівторка, 7 квітня 2026 року, і незабаром стануть доступними для всіх категорій користувачів.