Google без гучних анонсів оновив свою підписку Google AI Pro, значно збільшивши обсяг доступного хмарного сховища. Тепер користувачі отримують 5 ТБ замість попередніх 2 ТБ, при цьому щомісячна вартість залишається на рівні близько 20 доларів. Про це пише Digitaltrends.

Чому збільшення сховища змінює цінність підписки?

Це означає, що передплатники фактично отримали додаткові 3 ТБ без будь-яких доплат. Новий обсяг поширюється на всі основні сервіси компанії – Google Drive, Gmail і Google Photos.

Підписки з функціями штучного інтелекту часто просувають через можливості чат-ботів або генеративних інструментів. Проте їхня практична цінність для багатьох користувачів залишається неочевидною. Натомість додаткове сховище – це те, що легко зрозуміти і відчути одразу, адже проблема нестачі пам’яті виникає регулярно.

Як пише 9to5google, оновлені сторінки тарифу вже відображають новий ліміт у 5 ТБ, а профільні медіа підтверджують, що зміни набрали чинності без підвищення ціни. Саме відсутність подорожчання робить це оновлення ключовим – компанія не просто розширила функціональність, а суттєво підвищила загальну вигоду від підписки.

Тепер Google AI Pro виглядає інакше з точки зору користувача. Якщо раніше це була передусім підписка на ШІ з додатковими бонусами, то зараз вона більше нагадує великий тариф на хмарне сховище, який також включає інструменти штучного інтелекту.

Це важливо ще й тому, що хмарне сховище – одна з небагатьох функцій підписки, користь від якої очевидна без додаткових пояснень. Не обов’язково розбиратися в нових моделях ШІ, щоб оцінити, наскільки корисними можуть бути 5 ТБ для фото, файлів і листів.

Такий крок також відображає ширшу стратегію Google. Компанія поступово інтегрує штучний інтелект у звичні сервіси, замість того щоб продавати його як окремий продукт. Для користувачів, які вже активно користуються екосистемою Google, збільшення сховища робить підписку менш опціональною і більш виправданою у повсякденному використанні.