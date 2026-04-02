Google без громких анонсов обновил свою подписку Google AI Pro, значительно увеличив объем доступного облачного хранилища. Теперь пользователи получают 5 ТБ вместо предыдущих 2 ТБ, при этом ежемесячная стоимость остается на уровне около 20 долларов. Об этом пишет Digitaltrends.

Почему увеличение хранилища меняет ценность подписки?

Это означает, что подписчики фактически получили дополнительные 3 ТБ без каких-либо доплат. Новый объем распространяется на все основные сервисы компании – Google Drive, Gmail и Google Photos.

Подписки с функциями искусственного интеллекта часто продвигают через возможности чат-ботов или генеративных инструментов. Однако их практическая ценность для многих пользователей остается неочевидной. Зато дополнительное хранилище – это то, что легко понять и почувствовать сразу, ведь проблема нехватки памяти возникает регулярно.

Как пишет 9to5google, обновленные страницы тарифа уже отражают новый лимит в 5 ТБ, а профильные медиа подтверждают, что изменения вступили в силу без повышения цены. Именно отсутствие подорожания делает это обновление ключевым – компания не просто расширила функциональность, а существенно повысила общую выгоду от подписки.

Теперь Google AI Pro выглядит иначе с точки зрения пользователя. Если раньше это была прежде всего подписка на ИИ с дополнительными бонусами, то сейчас она больше напоминает большой тариф на облачное хранилище, который также включает инструменты искусственного интеллекта.

Это важно еще и потому, что облачное хранилище – одна из немногих функций подписки, польза от которой очевидна без дополнительных объяснений. Не обязательно разбираться в новых моделях ИИ, чтобы оценить, насколько полезными могут быть 5 ТБ для фото, файлов и писем.

Такой шаг также отражает более широкую стратегию Google. Компания постепенно интегрирует искусственный интеллект в привычные сервисы, вместо того чтобы продавать его как отдельный продукт. Для пользователей, которые уже активно пользуются экосистемой Google, увеличение хранилища делает подписку менее опциональной и более оправданной в повседневном использовании.